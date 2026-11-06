Έντονο προβληματισμό για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος προκαλούν τα πρώτα στοιχεία από το υπό κατάρτιση Ageing Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο χαρτογραφεί τη δραματική δημογραφική συρρίκνωση της χώρας.

Με βάση τις αναλογιστικές προβολές, η γήρανση του πληθυσμού και η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής ασκούν αφόρητη πίεση στα ταμεία.

Το γεγονός αυτό ενεργοποιεί σενάρια για σταδιακή μετατόπιση του γενικού ορίου πλήρους συνταξιοδότησης από τα 67 στα 68 έτη έως το 2030, με μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις να αγγίζουν ακόμη και τα 68,6 έτη σε βάθος χρόνου.

Παρά τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι για το 2027 δεν προκύπτει άμεση νομοθετική παρέμβαση, η τάση που καταγράφουν οι Βρυξέλλες καθιστά σαφές ότι η παράταση του εργασιακού βίου αποτελεί ευρωπαϊκή νόρμα και οι νεότεροι εργαζόμενοι πολύ δύσκολα θα την αποφύγουν.

Ο αυτόματος μηχανισμός και η διάκριση των ασφαλισμένων

Στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ανάλυσης βρίσκεται ο μαθηματικός συντελεστής που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, ο οποίος συνδέει τα όρια συνταξιοδότησης με τη μεταβολή του προσδόκιμου επιβίωσης στο 65ο έτος ηλικίας.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αναπροσαρμογή δεν θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους εργαζόμενους.

Όσοι έχουν κατοχυρώσει ή θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός των μεταβατικών περιόδων προστατεύονται από τις αλλαγές.

Αντίθετα, το βάρος μιας ενδεχόμενης αύξησης πέφτει κατά κύριο λόγο στις νεότερες γενιές και σε όσους δεν καταφέρνουν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για πρόωρη έξοδο.

Πρακτικά παραδείγματα: Ποιοι κινδυνεύουν και ποιοι διασώζονται

Η επίπτωση των ευρωπαϊκών σεναρίων αποτυπώνεται καθαρά στην καθημερινότητα διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μισθωτού που σήμερα είναι 60 ετών και έχει ήδη συγκεντρώσει 38 έτη ασφάλισης.

Με το ισχύον καθεστώς των 62 ετών και των 40 ετών προϋπηρεσίας, θα μπορέσει να αποχωρήσει κανονικά με πλήρη σύνταξη σε δύο χρόνια, παραμένοντας ανεπηρέαστος από τις εκθέσεις της Κομισιόν.

Εντελώς διαφορετική τροπή παίρνει η κατάσταση για επαγγελματία ή εργαζόμενο με διακεκομμένη ασφάλιση, ο οποίος στα 62 του χρόνια διαθέτει μόλις 25 έτη εισφορών.

Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος δεν προλαβαίνει την 40ετία και υπολογίζει να συνταξιοδοτηθεί με το γενικό όριο των 67 ετών.

Εάν οι υποδείξεις των Βρυξελλών ενσωματωθούν στην ελληνική έννομη τάξη μετά το 2030, το όριο για την κατηγορία αυτή θα μετατεθεί αυτόματα στα 68 έτη, αναγκάζοντάς τον να παραμείνει στην ενεργό δράση για έναν επιπλέον χρόνο προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα.

Τέλος, απόλυτα προστατευμένος παραμένει ένας παλαιός δημόσιος υπάλληλος που είχε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις μεταβατικές διατάξεις έως το τέλος του 2021.

Ακόμη και αν υποβάλει την αίτησή του στο μέλλον, υπάγεται στα κατοχυρωμένα όρια της εποχής εκείνης, αποδεικνύοντας ότι ο βασικός κίνδυνος των νέων προβολών εστιάζεται κυρίως στη γενιά των 40άρηδων και 50άρηδων που έχουν μπροστά τους μακρύ ασφαλιστικό ορίζοντα.

Το «μπλόκο» στα σενάρια για τα όρια ηλικίας

Κατηγορηματική διάψευση απέναντι στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επικείμενες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027 διατύπωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Η υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αναφορές αυτές δεν αποτυπώνουν ειλημμένες αποφάσεις ούτε αποτελούν δεσμευτικές υποδείξεις της Κομισιόν, αλλά απλές προβολές βασισμένες σε δημογραφικά και αναλογιστικά μοντέλα που αξιολογούνται ανά τριετία.

Τονίζοντας πως τα πραγματικά απολογιστικά δεδομένα έχουν διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες εκτιμήσεις στο παρελθόν, διαβεβαίωσε ρητά ότι από την προβλεπόμενη επανεξέταση του 2027 δεν προκύπτει καμία μεταβολή στα όρια εξόδου.

Ψυχραιμία απέναντι στο επερχόμενο Ageing Report

Σχετικά με τη σύνδεση των ορίων με το προσδόκιμο ζωής, η κ. Ευθυμίου συνέστησε νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή έκθεση Ageing Report βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας και πρόκειται να δημοσιευτεί τον Μάιο του 2027, πράγμα που σημαίνει ότι οι τρέχουσες διαρροές εντάσσονται απλώς στην τεχνική διαδικασία προετοιμασίας της.

Παράλληλα, υπενθύμισε με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει νομοθετική αρμοδιότητα επί του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, καθώς οι τελικές ρυθμίσεις παραμένουν αποκλειστική ευθύνη της εθνικής κυβέρνησης.