Απλοποιείται και ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία προσωρινής εισαγωγής οχημάτων με ξένες πινακίδες. Με το νέο πλαίσιο καταργείται πλέον η ανάγκη αυτοπρόσωπης προσέλευσης στα κατά τόπους Τελωνεία, τόσο για την έκδοση του Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) —το οποίο καθίσταται απαραίτητο για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος στη χώρα μετά την παρέλευση του αρχικού εξαμήνου παραμονής— όσο και για τις διαδικασίες που αφορούν τη θέση του οχήματος σε ακινησία.

Πώς υποβάλλονται τα αιτήματα από τους ενδιαφερόμενους

Βάσει της αναβαθμισμένης διαδικασίας, οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Τα αιτήματά μου», στη συνέχεια «Τελωνεία», έπειτα «Ιδιώτες – Προσωρινή Εισαγωγή – Οχήματα» και τέλος επιλέγοντας την «Έκδοση ΔΕΠΕ».

Για εκείνους που δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής του σχετικού αιτήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο αρμόδιο Τελωνείο. Μετά την επεξεργασία, το ΔΕΠΕ εκδίδεται ψηφιακά και αποστέλλεται στον αιτούντα είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε μέσω email, ανάλογα με τον τρόπο που επελέγη κατά την αρχική υποβολή.

Ψηφιακή διαχείριση παρατάσεων και ακινητοποίησης

Παράλληλα, η νέα ρύθμιση επεκτείνει τις ψηφιακές δυνατότητες και στα επόμενα στάδια παραμονής του οχήματος στη χώρα.

Συγκεκριμένα, παρέχεται πλέον η ευχέρεια ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων τόσο για την παράταση της περιόδου κυκλοφορίας, όσο και για την ακινητοποίηση οχημάτων που βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Η διαδικασία ακολουθεί την ίδια ψηφιακή διαδρομή στην πύλη myAADE, με την επιλογή «Παράταση ΔΕΠΕ» στην αντίστοιχη ενότητα των τελωνειακών αιτημάτων, ή εναλλακτικά διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το αρμόδιο Τελωνείο.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521.