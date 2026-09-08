Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών από γεωργούς και κτηνοτρόφους κατά των αποτελεσμάτων των πληρωμών εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής, η διαδικασία αφορά δικαιούχους συγκεκριμένων παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και πληρωμών.

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές καλύπτουν τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Π3-70-1.5), την εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών Κομφούζιο (Π3-70-1.3.2), τις ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους για νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (Π3-70-2.1), τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της δράσης για τη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του ΠΑΑ 2014-2022 (Π3-70-1.7), καθώς και τις ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (Π3-71).

Η υποβολή των προσφυγών πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές, στη συνέχεια Λοιπές Υπηρεσίες και τέλος ενδικοφανείς προσφυγές μέτρων και παρεμβάσεων αγροτικής ενίσχυσης.

Όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής, για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.3.2 (Κομφούζιο) και Π3-71 η προθεσμία ορίζεται από τις 8 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, αντιστοιχώντας σε 10 εργάσιμες ημέρες.

Αντίστοιχα, για τις παρεμβάσεις Π3-70-1.5, Π3-70-2.1 και Π3-70-1.7, η προθεσμία εκτείνεται από τις 8 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας χρονικό περιθώριο 5 εργάσιμων ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε η πληρωμή τους, να υποβάλουν αντιρρήσεις επί των ευρημάτων ή να ζητήσουν τη διόρθωση σφαλμάτων στα παραστατικά συμμόρφωσης.

Παράλληλα, οι παραγωγοί οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις αντίστοιχες μηχανογραφικές βάσεις, καθώς τα ευρήματα επανεξετάζονται αποκλειστικά μηχανογραφικά μέσω διασταυρωτικών ελέγχων και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή.

Ειδική αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις παραγωγών της παρέμβασης για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία (Π3-70-2.1) που δεν πληρώθηκαν λόγω ελέγχων οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, καθώς οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επαναξιολογηθούν ως προς τους όρους επιλεξιμότητας με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα των ΟΕΠ.

Για την ορθή υποβολή των προσφυγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους σχετικούς χρηστικούς οδηγούς που έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE στην ίδια διαδρομή.