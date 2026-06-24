Η τροπολογία της κυβέρνησης με τις ρυθμίσεις για τα ενήμερα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, η οποία αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες, βρέθηκε στο επίκεντρο των τοποθετήσεων των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην Ολομέλεια.

Σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη) κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακή εκμετάλλευση» και ότι παριστάνει τον «τσάμπα μάγκα». Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ επισημαίνουν ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά («κατόπιν εορτής»), με το ΚΚΕ μάλιστα να υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε είχε απορρίψει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει απέξω τους συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνεια τους (πληρώνοντας παράνομους τόκους), καθώς και όσους έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων.

Ποιος πληρώνει το κόστος: Η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος μετακυλίεται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες, ενώ η Νίκη εκφράζει ανησυχίες για το αν οι τράπεζες θα εφαρμόσουν σωστά τον νόμο στην πράξη, ζητώντας την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, φορολογικές διατάξεις, καθώς και ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Ξενοφών Μπαραλιάκος, τόνισε ότι η τροπολογία αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να σταθεί δίπλα στους πολίτες που επλήγησαν από το ιδιωτικό χρέος, εφαρμόζοντας καθολικά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.

Με τη νέα διάταξη, ο τόκος δεν υπολογίζεται επί του συνολικού ύψους της οφειλής αλλά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης, προσφέροντας αναδρομική ελάφρυνση και επανυπολογισμό των καταβληθέντων ποσών για όσους βρίσκονται σε ενεργές ρυθμίσεις, με το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα να προσεγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Μπαραλιάκος ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας τον κοινωνικό, αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα, ο οποίος συνδυάζει τη στήριξη του εισοδήματος με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστερημένα και πυροσβεστικά μέτρα, αντιπαραβάλλοντας την ολιστική πρόταση του κόμματός του για τα 4 εκατομμύρια ΑΦΜ με χρέη.

Σχετικά με το νομοσχέδιο, ο κ. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι παρά τις θετικές διατάξεις, περιλαμβάνονται προκλητικές φοροαπαλλαγές για μεγάλες εταιρείες και επενδυτές, ενώ υποστήριξε ότι τα έσοδα για την αναδιανομή προέρχονται από την υπερφορολόγηση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων μέσω έμμεσων φόρων και του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, απέρριψε τις κατηγορίες περί δανειακού λαϊκισμού, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απλώς υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου μετά από πιλοτική δίκη.

Ο κ. Κόκκαλης επισήμανε ότι η ρύθμιση αφήνει εκτός όσους έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή ή έχασαν τη ρύθμιση λόγω υψηλών επιτοκίων, ενώ ζήτησε 120 δόσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό με διαγραφή τόκων, καθώς και διαγραφή τόκων από αγροτικά δάνεια. Χαρακτήρισε τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου ως «κοροϊδία» και επέκρινε την κυβερνητική στεγαστική πολιτική.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα θα έπρεπε να ντρέπονται για την κατακόρυφη αύξηση των πλειστηριασμών, αναφέροντας ότι το ΚΚΕ είχε καταθέσει παρόμοια τροπολογία ήδη από το 2024.

Χαρακτήρισε τα μέτρα του νομοσχεδίου «ψίχουλα» που προέρχονται από τις πλάτες του λαού, ο οποίος πληρώνει το 95% των φόρων, ενώ ζήτησε τη διαγραφή των τόκων και του 50% του κεφαλαίου για τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, έκανε λόγο για επικοινωνιακή εκμετάλλευση μιας δικαστικής απόφασης από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το κόστος της ρύθμισης μετακυλίεται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.

Χαρακτήρισε τα οικονομικά μέτρα ανεπαρκή και προειδοποίησε για μελλοντικά προβλήματα στην οικονομία, καταγγέλλοντας παράλληλα τη θέσπιση «γρηγορόσημου» για συγκεκριμένους εργολάβους.

Τέλος, ο αγορητής της Νίκης, Ανδρέας Βορύλλας, αναγνώρισε ότι η τροπολογία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της σε εκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικές συμβάσεις, ζητώντας από την Τράπεζα της Ελλάδος την έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου.

Για το νομοσχέδιο σημείωσε ότι αποτυπώνει την πάγια τακτική της κυβέρνησης να διαχειρίζεται τις συνέπειες των προβλημάτων με επιδόματα, αντί να συγκρούεται με τις βαθύτερες αιτίες και τις στρεβλώσεις της αγοράς.