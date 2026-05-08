Περισσότεροι από 27 χιλιάδες αγρότες καλούνται να επιστρέψουν επιδοτήσεις 16,7 εκατομμυρίων ευρώ του 2023.

Οι έλεγχοι που διενεργεί η ΑΑΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρονιά αυτή και προφανώς δεν αποκλείεται να ειδοποιηθούν και άλλοι αγρότες να επιστρέψουν επιδοτήσεις, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Όσοι, πάντως, έχουν λάβει σχετικές ειδοποιήσεις έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών έως τις 28 Μαίου. Μετά την ημερομηνία αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή δεν θα δέχεται έγγραφες παρατηρήσεις και ενστάσεις.

Οι ανακτήσεις των ποσών που έχουν προσδιοριστεί θα γίνουν βασικά μέσω συμψηφισμών με ποσά που πρόκειται να λάβουν οι αγρότες αυτοί.

Το πάρτι του 2022

Η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων από το 2019 έως και το 2022 στα οποία φαίνεται ότι τα τρία πρώτα χρόνια λάμβαναν παρανόμως λιγότεροι δικαιούχοι σημαντικά ποσά.

Η μεγάλη ανατροπή γίνεται το 2022, όταν δεκαπλασιάζονται οι δικαιούχοι, αλλά και τα ποσά. Τη χρονιά εκείνη «ξεχυλώνει» το σύστημα και ουσιαστικά χάνεται κάθε έλεγχος ή κάποιοι αφού μελέτησαν τις αδυναμίες του, έσπευσαν να τις εκμεταλλευθούν και «προσκάλεσαν» και άλλους.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία:

για το 2019 ενημερώθηκαν 9.768 δικαιούχοι για ποσά ύψους 6,3 εκατ. ευρώ

για το 2020 ενημερώθηκαν 11.779 δικαιούχοι για ποσά ύψους 27,4 εκατ. ευρώ

για το 2021 ενημερώθηκαν 19.127 δικαιούχοι για ποσά ύψους 18,6 εκατ. ευρώ

για το 2022 ενημερώθηκαν 197.373 δικαιούχοι για ποσά ύψους 54,4 εκατ. ευρώ

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ δεν αναφέρει πόσα από τα ποσά που ανακοίνωσε έχουν ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οφειλόμενες επιδοτήσεις, ούτε πόσοι παραγωγοί έχουν ανταποκριθεί θετικά στις υποχρεώσεις τους.