Εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και υψηλούς ρυθμούς κατέγραψε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Αύγουστο, επιτυγχάνοντας 1.364 νέες ρυθμίσεις.

Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε σε έναν μήνα όπου η νομοθεσία προβλέπει την αναστολή των προθεσμιών για την υποβολή προτάσεων από τους πιστωτές.

Με την προσθήκη αυτή, ο συνολικός αριθμός των επιτυχών διευθετήσεων άγγιξε τις 69.997, ρυθμίζοντας αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών διατήρησε το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων στο ιδιαίτερα υψηλό 71%.

Στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας, ο μηχανισμός προσέφερε ανάσα σε 7.855 ευάλωτα νοικοκυριά, στις οποίες περιλαμβάνονται 528 περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν 627 αναστολές πλειστηριασμών, θωρακίζοντας την περιουσία των οφειλετών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Θετικά κινήθηκαν και οι διμερείς ρυθμίσεις του Ιουλίου με τους τέσσερις μεγάλους διαχειριστές απατήσεων (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant), καλύπτοντας 4.233 δανειολήπτες για οφειλές 372 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, τα στοιχεία των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που διακρατούν βρίσκεται πλέον σε καθεστώς ρύθμισης.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή μια νέα θεσμική παρέμβαση, η οποία επιτρέπει τη διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού με τη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα επεξεργάζεται ήδη χρέη από 5.000 ευρώ, προσφέροντας ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής που φτάνουν τις 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τις 420 δόσεις για οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα.