Νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κερδών από κρυπτονομίσματα σχεδιάζει η Ελλάδα, όπως αποκάλυψαν στο πρακτορείο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Η κίνηση αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, καθώς η χώρα δεν διαθέτει ακόμη ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, την ώρα που ούτε οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν κάποιο ενιαίο φορολογικό καθεστώς για τον συγκεκριμένο τομέα.

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται το σχετικό νομοσχέδιο με σκοπό να ενταχθούν πλήρως τα κρυπτονομίσματα στο εγχώριο φορολογικό πλαίσιο, εκτιμώντας ότι η σχετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στους επόμενους μήνες.

Το Reuters σημειώνει ότι τα φορολογικά καθεστώτα στην Ευρώπη παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, καθώς οι συντελεστές που επιβάλλονται στα κέρδη κεφαλαίου ξεκινούν από μόλις 8% στην Κύπρο και φτάνουν έως και το 30% στη Γαλλία.

Σύμφωνα με δεύτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, το ελληνικό σχέδιο προβλέπει ότι τα πρώτα 500 ευρώ (περίπου 580 δολάρια) των κερδών θα παραμείνουν αφορολόγητα.

Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι ο νέος φόρος δεν θα αγγίξει την εξόρυξη (mining) κρυπτονομισμάτων, που πραγματοποιείται από ιδιώτες, αλλά θα επιβάλλεται κανονικά στην περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή ασκείται από οντότητα εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Πάντως, και οι δύο πηγές παραδέχθηκαν ότι ο ακριβής προσδιορισμός του μεγέθους της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των εγχώριων επενδυτών στρέφεται σε πλατφόρμες του εξωτερικού.

Για τον λόγο αυτό, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για το ύψος των κρατικών εσόδων που αναμένεται να αποφέρει το νέο μέτρο.

Στο μεταξύ, η αγορά των crypto συνεχίζει να παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα, με το Bitcoin να καταγράφει πτώση 3,11% το τελευταίο 24ωρο, υποχωρώντας στα 62.169 δολάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του investing.com.