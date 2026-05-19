Προς τα τέλη Ιουνίου προσδιορίζεται ο χρόνος ενεργοποίηση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις, η οποία αναμένεται να βάλει σε τροχιά αποπληρωμής εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι η ρύθμιση θα μπορεί να κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει χρονική μετάθεση λίγων ημερών.

Παρά τα οφέλη της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων, ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος εμφανίζεται βαθιά προβληματισμένος.

Η Αντίδραση της Αγοράς: Γιατί οι Επαγγελματίες Λένε «Όχι»

Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών τονίζουν ότι οι 72 δόσεις, σε συνδυασμό με το επιτόκιο του 5,84%, δημιουργούν μια υπερβολικά υψηλή μηνιαία επιβάρυνση για επιχειρήσεις, που ήδη πιέζονται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τον τραπεζικό δανεισμό.

Η αγορά προειδοποιεί ότι το σχήμα αυτό κινδυνεύει να «κρασάρει» γρήγορα και ζητά επιτακτικά μια ευρύτερη ρύθμιση 120 δόσεων, η οποία θα καθιστούσε τα μηνιαία ποσά πραγματικά βιώσιμα.

1. Το Προφίλ των Οφειλών: Ποιους Αφορά

Η ρύθμιση έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στοχεύοντας στον «σκληρό πυρήνα» του ιδιωτικού χρέους:

–Επιλέξιμα χρέη: Ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες μέχρι τις 21 Απριλίου 2026.

–Η στρατηγική: Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το συγκεκριμένο διάστημα καλύπτει σχεδόν το 90% των συνολικών ανείσπρακτων οφειλών.

–Βασικός όρος: Για να γίνει δεκτή η αίτηση, ο οφειλέτης πρέπει να έχει εξοφλήσει ή να έχει εντάξει σε πάγια ρύθμιση (24 δόσεων) όλα τα νεότερα χρέη του (από 1/1/2024 και μετά).

2. Οι Οικονομικοί Όροι και τα «Ψιλά Γράμματα»

Το νέο όχημα αποπληρωμής χρεών συνοδεύεται από συγκεκριμένο κόστος και αυστηρούς κανόνες βιωσιμότητας.

Το επιτόκιο για την υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται κανενός είδους «κούρεμα» της βασικής οφειλής, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο σχήμα προσαυξήσεις ή τόκοι που επιβλήθηκαν ακόμη και μετά το 2023, γεγονός που διευρύνει το εύρος των επιλέξιμων ποσών.

Παράλληλα, το μέτρο καλύπτει αποκλειστικά τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, αφήνοντας ρητά εκτός πλαισίου τις οφειλές προς τους δήμους.

3. Η Ακτινογραφία των Οφειλετών (Σε Αριθμούς)

Το μέτρο αφορά δυνητικά τη συντριπτική πλειονότητα των εκτός ρύθμισης οφειλών, αγγίζοντας συνολικά τα 95,3 δισ. ευρώ:

–Φυσικά Πρόσωπα: Περίπου 1,3 εκατομμύριο πολίτες με χρέη ύψους 31,5 δισ. ευρώ.

–Επιχειρήσεις: Περίπου 284.000 νομικά πρόσωπα με οφειλές ύψους 63,8 δισ. ευρώ.

-Η ρύθμιση λειτουργεί και ως «δεύτερη ευκαιρία» για όσους έχασαν παλαιότερα προγράμματα διακανονισμού.

4. Κόκκινες Γραμμές: Πώς Χάνεται η Ρύθμιση & Ποια τα Οφέλη

Η παραμονή στο σχήμα απαιτεί απόλυτη συνέπεια.

Οι κίνδυνοι απώλειας:

-Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων.

-Παράλειψη υποβολής των απαραίτητων φορολογικών δηλώσεων εντός τριμήνου.

-Δημιουργία νέων χρεών που θα μείνουν απλήρωτα ή αρρύθμιστα για πάνω από δύο μήνες.

Τα οφέλη και τα κίνητρα για να ενταχθεί κάποιος

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης ανακτά τη φορολογική του ενημερότητα, ενώ παγώνουν αυτόματα όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις λογαριασμών, πλειστηριασμοί).