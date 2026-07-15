Σημαντικές αλλαγές στο επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αξιολογώντας τη σχετική μελέτη που εκπόνησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά.

Η πρόταση αυτή αποτελεί μία από τις βασικές εναλλακτικές παρεμβάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση, με κύριο στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα και ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προβλέπει την οριζόντια αύξηση κατά 30% των βασικών ποσών του επιδόματος τέκνων, χωρίς ωστόσο να τροποποιούνται τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια ή η διαδικασία ανάδειξης των δικαιούχων.

Η επιλεξιμότητα των νοικοκυριών θα συνεχίσει να καθορίζεται κανονικά από το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, όπως ακριβώς ισχύει και σήμερα.

Η εφαρμογή αυτού του σεναρίου υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αυξάνοντας τη συνολική δημόσια δαπάνη για το επίδομα από τα 700 εκατομμύρια ευρώ στα 900 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η μελέτη του ΟΟΣΑ επισημαίνει μια σημαντική τεχνική λεπτομέρεια για τις οικογένειες που λαμβάνουν παράλληλα και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Επειδή το αυξημένο επίδομα παιδιού θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, η αύξησή του ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση ή ακόμη και σε απώλεια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για ορισμένους δικαιούχους.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά οφέλη, εκτιμάται ότι το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών που ανήκουν στο χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο θα παρουσιάσει αύξηση κατά περίπου 1,4%.

Όσο ανεβαίνουμε την εισοδηματική κλίμακα, το όφελος αυτό περιορίζεται σταδιακά, ενώ για τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια η επίδραση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα περιορισμένη, γεγονός που επιβεβαιώνει τον έντονα αναδιανεμητικό χαρακτήρα της προτεινόμενης ρύθμισης.

Τέλος, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η υλοποίηση της αύξησης του επιδόματος θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάχωμα απέναντι στην κοινωνική περιθωριοποίηση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσοστό φτώχειας στη χώρα μπορεί να μειωθεί κατά 0,45 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παιδική φτώχεια αναμένεται να καταγράψει σημαντική υποχώρηση κατά 1,42 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, το μέτρο εκτιμάται ότι θα επιφέρει αισθητή βελτίωση και στους δείκτες εισοδηματικής ανισότητας, κατευθύνοντας τους πόρους εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.