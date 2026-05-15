Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, μακριά από τα κυβερνητικά αφηγήματα, αποτυπώνεται με τον πιο μελανό τρόπο στα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Η φορολογική διοίκηση επιβεβαιώνει αυτό που βιώνει κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση: την πλήρη οικονομική αδυναμία.

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, ο αριθμός των Ελλήνων, που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο εκτοξεύτηκε, σημειώνοντας αύξηση 3,99%.

Πλέον, ο τρομακτικός αριθμός των 4.797.755 οφειλετών μαρτυρά πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας βρίσκεται υπό το καθεστώς του ληξιπρόθεσμου χρέους, την ώρα που πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 4,61 εκατομμύρια.

Η πραγματικότητα των αριθμών

Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, προστέθηκαν στην ήδη υπέρογκη «βουνό» των χρεών νέα ληξιπρόθεσμα ύψους 3,023 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια ανησυχητική αύξηση της τάξης του 6,41% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, που αποδεικνύει ότι τα μέτρα ελάφρυνσης παραμένουν κενό γράμμα.

Ακόμη και αν απομονώσει κανείς τις μη φορολογικές κατηγορίες, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική.

Το καθαρό φορολογικό χρέος για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 3,83%, αγγίζοντας τα 2,819 δισ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι οι εισπράξεις παρουσιάζουν μια οριακή άνοδο, αυτή οφείλεται προφανώς στην εντατικοποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και των κατασχέσεων, και όχι στην πραγματική βελτίωση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Ενώ το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος μόνο για τον Μάρτιο άγγιξε τα 888 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση συνεχίζει να παρακολουθεί τη συσσώρευση χρεών που πνίγουν την αγορά, την ώρα που η ακρίβεια και η έλλειψη ρευστότητας οδηγούν τους οφειλέτες σε απόγνωση.

Η «κανονικότητα» των εκατομμυρίων οφειλετών δεν είναι επιτυχία, είναι κοινωνικό αδιέξοδο.