Καθυστερεί η ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτήσεων στο gov.gr που αφορούν το fuel pass 2026, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν την οικονομική ενίσχυση πριν από την ολοκλήρωση της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η διαδικασία υποβολής αναμένεται να ξεκινήσει εντός των προσεχών ημερών παρά το γεγονός ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί προέβλεπαν το άνοιγμα του συστήματος νωρίτερα. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει ότι θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή.

Παράλληλα, από αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία ανέρχεται στα 0,16 ευρώ το λίτρο, μετά φόρων. Αν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές αναμένεται να αγγίξει τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο.

Με τα τρέχοντα δεδομένα της μέσης πανελλαδικής τιμής στα 2,114 ευρώ, η τελική τιμή λιανικής μετά την εφαρμογή της επιδότησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,914 ευρώ το λίτρο.

Παρά τη μείωση αυτή, το κόστος παραμένει σημαντικά υψηλότερο συγκριτικά με τα επίπεδα προ της κρίσης, όταν η τιμή βρισκόταν στα 1,565 ευρώ.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά:

«Για τις τιμές στα καύσιμα γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ από αύριο θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λίτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη.»

Γιατί καθυστέρησε το Fuel Pass 2026

Η καθυστέρηση αυτή στο Fuel Pass οφείλεται στην αναμονή για την ψήφιση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την κυβέρνηση εντός της ημέρας.

Μόλις η ρύθμιση λάβει τη μορφή νόμου του κράτους, οι απαραίτητες ενέργειες θα υλοποιηθούν με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε το gov.gr να τεθεί σε λειτουργία. Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος παραμένει η εκταμίευση των ποσών στους δικαιούχους μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Η συγκεκριμένη επιδότηση για το fuel pass 2026, προορίζεται για χρήση σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, καλύπτοντας ακόμη και μεμονωμένες αγορές καυσίμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης είναι το όχημα να βρίσκεται σε κατάσταση κυκλοφορίας, να είναι πλήρως ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα προβλεπόμενα τέλη κυκλοφορίας.

Οι τιμές στα καύσιμα

Στην αγορά των καυσίμων καταγράφονται αυτή την περίοδο αντικρουόμενες τάσεις, με τη βενζίνη να παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει την ανοδική του τροχιά.

Αναλυτικότερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης εμφάνισε μια περιορισμένη υποχώρηση τις τελευταίες ημέρες, πέφτοντας από τα 2,052 ευρώ το λίτρο στις 26 Μαρτίου, στα 2,049 ευρώ την επομένη και στα 2,046 ευρώ στις 29 Μαρτίου.

Στον αντίποδα, το ντίζελ κίνησης ενισχύεται διαρκώς, ανεβαίνοντας από τα 2,10 ευρώ στα 2,107 ευρώ και ακολούθως στα 2,114 ευρώ ανά λίτρο.