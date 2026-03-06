Με υψηλούς ρυθμούς συνεχίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα.

Οι 605 εξ αυτών έγιναν βάσει του Ν. 5193/2025, με τα διευρυμένα δηλαδή κριτήρια ευαλωτότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών.

Οι νομοθετικές βελτιώσεις όπως αυτή διεύρυναν ουσιαστικά την περίμετρο προστασίας των οφειλετών διευκολύνοντας ακόμα περισσότερους να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Σε υψηλό ρυθμό κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον μήνα Φεβρουάριο, οι οποίες έφτασαν τις 6.380.

Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 17,07 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία. Ταυτόχρονα, η εγκρισιμότητα έφτασε το 78%.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Τον μήνα Φεβρουάριο ολοκληρώθηκαν 285 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 471 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Ενισχυμένη δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Ιανουάριο 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 309 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.705 οφειλέτες.

Στοιχεία ΜΕΔ συστημικών Τραπεζών

Σύμφωνα με τα στοιχεία κλεισίματος του έτους 2025 σχεδόν το 50% των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών είναι καταγγελμένα ενώ κατά μέσο όρο το 15% των ΜΕΔ βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.