Σε τροχιά έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης εισήλθε το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας, μετά την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη δραστική περικοπή του επιδόματος ανεργίας, με ανώτατο όριο τη χορήγησή του για μόλις δύο μήνες.

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μη βρίσκει», σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του δέσμευση να εντάξει την πρόταση αυτή στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν να διοχετευθούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων για την επιδότηση της εργασίας.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ), η οποία έκανε λόγο για «κοινωνικά επικίνδυνη» πρόταση.

Η Ομοσπονδία τόνισε ότι η κατάργηση του δικτύου προστασίας θα εξαναγκάζει τους ανέργους να αποδέχονται θέσεις εργασίας με δυσμενείς όρους, συμπιέζοντας περαιτέρω τους μισθούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί ανταποδοτικό δικαίωμα που χρηματοδοτείται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων, ενώ κατήγγειλε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο (όπως η χρήση προπληρωμένης κάρτας και οι αυστηρότερες ποινές διαγραφής από τα μητρώα) ήδη αποδυναμώνει την προστασία των ανέργων.

Στο πολιτικό πεδίο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσαν ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης:

ΠΑΣΟΚ: Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «λαγό» μιας κρυφής ατζέντας που οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα, αντιπροτείνοντας σχέδιο για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση των αποδοχών.

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.): Ο Τομέας Εργασίας του κόμματος έκανε λόγο για κυνική και κοινωνικά ανάλγητη πρόταση. Επιπλέον, επεσήμανε ότι σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός, τα ενοίκια και το κόστος ζωής εξανεμίζουν την αγοραστική δύναμη, η κυβέρνηση καταφεύγει στον κοινωνικό αυτοματισμό, μετακυλίοντας τα βάρη στους εργαζόμενους.

Νέα Αριστερά: Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει τη μετακύλιση των ευθυνών στους ίδιους τους ανέργους και την πλήρη οικονομική τους εξαθλίωση.