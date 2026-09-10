Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να εξαπολύει ευθεία επίθεση κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου, η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος της ΕΛΑΣ συνεπάγεται ετήσιο κόστος περίπου 13 δισ. ευρώ, το οποίο ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας.

Το υπουργείο κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «δημιουργική αριθμητική», υποστηρίζοντας ότι στη δική της κοστολόγηση διαιρεί ετήσιες δαπάνες διά του τέσσερα, παρουσιάζει μόνιμες παρεμβάσεις ως εφάπαξ και παραλείπει εντελώς εξαγγελθέντα μέτρα.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο καλωσορίζει την πρόθεση της ΕΛΑΣ να υποβάλει το πρόγραμμά της προς αξιολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απευθύνοντας σύσταση να συμπεριληφθούν όλες οι εξαγγελίες.

Αντιπαραβάλλοντας τη δική της πρόταση, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πλήρως ποσοτικοποιημένο και ελέγξιμο, με το ετήσιο κόστος να διαμορφώνεται στα 2,2 δισ. ευρώ το 2027, στα 2,8 δισ. το 2028, στα 3,4 δισ. το 2029 και στα 3,6 δισ. ευρώ το 2030.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόκειται να ενσωματωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό και στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό.

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

«Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά ‘κοστολόγηση’ της ΝΔ. Από τα 18 δισ. του κ. Κοντογεώργη, στα 13 δισ. του κ. Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δισ. του κ. Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις», σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου», τονίζει και καταλήγει:

«Περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα έτη έως το 2030, όχι μόνο τον αριθμό που την βολεύει».