Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ενεργοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς έως τις 16 Νοεμβρίου αναμένεται να επισφραγιστεί η συμφωνία για την εισφορά κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Η εξέλιξη αυτή ξεκλειδώνει έναν κρίσιμο διαγωνισμό και διαμορφώνει ένα ουσιαστικό δίχτυ προστασίας για ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον άμεσο κίνδυνο απώλειας της κύριας κατοικίας τους.

Ο προσωρινός ανάδοχος, το σχήμα Christofferson, Robb & Co, αιτήθηκε προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μια ολιγοήμερη παράταση για την οριστικοποίηση των τραπεζικών όρων λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, επαναβεβαιώνοντας ωστόσο τη δέσμευσή του για την εκκίνηση του έργου.

Βάσει του επικαιροποιημένου σχεδιασμού, ο Ιανουάριος του 2027 αποτελεί το χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της οριστικής κατακύρωσης, τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και για την υπογραφή και κύρωση της σύμβασης παραχώρησης από τη Βουλή, ανοίγοντας αμέσως μετά την αυλαία λειτουργίας του νέου μηχανισμού.

Η φόρμουλα υπολογισμού του ενοικίου και η κρατική ενίσχυση

Ο μηχανισμός λειτουργεί στη βάση της εξαγοράς του ακινήτου από τον Φορέα, ο οποίος θα καταβάλλει κατά κανόνα το 70% της εμπορικής αξίας του, όπως αυτή ορίζεται από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εκτιμητή.

Σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, η διαδικασία μεταβίβασης συνεπάγεται την άμεση και οριστική ματαίωση του πλειστηριασμού, επιτρέποντας στον οφειλέτη να παραμείνει στο σπίτι ως ενοικιαστής για 12 έτη.

Το μηνιαίο μίσθωμα του πρώτου έτους διαμορφώνεται με βάση τρεις παραμέτρους: το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο διαθέσιμο μήνα, το πρόσθετο περιθώριο (margin) που κατέθεσε ο επενδυτής και την αξία του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτά ο Φορέας.

Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, ενώ το κράτος θα συνεισφέρει επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, με τον ενοικιαστή να καταβάλλει τη διαφορά.

Το δικαίωμα πρόωρης επαναγοράς και η ρήτρα των τριών ενοικίων

Ο πολίτης διατηρεί τη δυνατότητα να επαναγοράσει το ακίνητο οποτεδήποτε, ακόμη και πριν από την ολοκλήρωση της 12ετίας, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι εξυπηρετεί με συνέπεια το μίσθωμα και διαθέτει την οικονομική δυνατότητα κάλυψης του τιμήματος.

Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής των υπολειπόμενων ενοικίων της σύμβασης, ενώ το τελικό ποσό εξαγοράς συνυπολογίζει το αρχικό κόστος κτήσης του Φορέα και την τρέχουσα εμπορική αξία του σπιτιού.

Αντίθετα, η ασυνέπεια επιφέρει αυστηρές κυρώσεις: εάν συσσωρευτούν τρία απλήρωτα ενοίκια και η εκκρεμότητα δεν τακτοποιηθεί εντός ενός μηνός από την επίσημη ειδοποίηση, η σύμβαση μίσθωσης καταγγέλλεται αυτόματα και ο οφειλέτης χάνει οριστικά το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.

Προϋποθέσεις ένταξης, δικαιολογητικά και ασφαλιστικές δικλίδες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δανειολήπτες που έχουν πτωχεύσει ή έχουν λάβει κατασχετήριο για την κύρια κατοικία τους από ενυπόθηκο πιστωτή. Θεμέλιο για την αίτηση αποτελεί η επίσημη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, η οποία εκδίδεται ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της κατάσχεσης ή την έκδοση της πτωχευτικής απόφασης, συνοδευόμενη από τίτλους ιδιοκτησίας, ταυτοποιητικά έγγραφα και τα σχετικά δικαστικά έγγραφα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας παρέχεται μεταβατική εξαίρεση από την 60ήμερη προθεσμία, εφόσον ο πλειστηριασμός δεν έχει προσδιοριστεί εντός διμήνου.

Επιπλέον, ο αιτών και οι τυχόν συνιδιοκτήτες οφείλουν να συναινέσουν σε αυτοψία από εκτιμητή του Φορέα, καθώς η άρνηση ελέγχου ή η ύπαρξη ανεπίλυτων πολεοδομικών παραβάσεων οδηγεί σε απόρριψη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και η μεταβατική περίοδος

Μέχρι την τυπική έναρξη εργασιών του Φορέα, οι ευάλωτοι δανειολήπτες καλύπτονται από το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα, το οποίο παγώνει κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία και χορηγεί κρατική συνεισφορά 70 έως 210 ευρώ τον μήνα στη δόση του τραπεζικού δανείου.

Τα κριτήρια ένταξης λαμβάνουν υπόψη τη σύνθεση της οικογένειας, προβλέποντας προσαύξηση 3.500 ευρώ στο εισοδηματικό όριο για το πρώτο ανήλικο τέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες, διαμορφώνοντας το όριο για γονέα με ένα παιδί στα 14.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα διευρυμένα είναι τα κριτήρια για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία από 67% και άνω, όπου το όριο ετήσιου εισοδήματος μπορεί να φτάσει έως τις 42.000 ευρώ και η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας έως τις 360.000 ευρώ.