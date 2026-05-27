Στο «Σπίτι μου ΙΙ» και στις προθεσμίες για τις αιτήσεις και τις συμβασιοποιήσεις αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Την ίδια στιγμή οι δικαιούχοι είναι εγκλωβισμένοι σε μια αγορά με ιδιαίτερη στενότητα, την ώρα που «τρέχουν» ασφυκτικές προθεσμίες.

Για το «Σπίτι μου ΙΙ», η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι «οι αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου, ενώ οι συμβασιοποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων δανείων μπορούν να προχωρήσουν έως το τέλος Αυγούστου».

Όπως εξήγησε, «επειδή το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προθεσμίες, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν».

Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί

Ουσιαστικά η Δ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι «για τους δικαιούχους που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε επιμέρους στάδια που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συμβασιοποίησης έως το τέλος Αυγούστου, μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να μη χαθεί η πρόσβασή τους στο πρόγραμμα».

Και συνέχισε:

«Το “Σπίτι μου ΙΙ” δίνει σε χιλιάδες νέους ανθρώπους πρόσβαση σε πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου και οι συμβασιοποιήσεις μπορούν να γίνουν έως το τέλος Αυγούστου.

Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει όσους έχουν ήδη λάβει έγκριση και έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα απόκτησης κατοικίας για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους».