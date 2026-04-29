Σε λίγες ώρες αρχίζει η καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ τα κοινωνικά επιδόματα για τον Απρίλιο, που ανέρχονται σε 183.842.805 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Στέγασης:171.227 δικαιούχοι – 20.374.255 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.331 δικαιούχοι – 33.032.563 ευρώ

– Αναπηρικά: 207.644 δικαιούχοι – 97.519.735 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 475 δικαιούχοι – 169.225 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.914 δικαιούχοι – 174.174 ευρώ

– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ν.1296/1982: 11.900 δικαιούχοι – 4.994.140 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.448 δικαιούχοι – 9.228.473 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 81 δικαιούχοι – 64.800 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 9.338 δικαιούχοι – 12.277.150 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 2.928 δικαιούχοι – 249.069 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 386 δικαιούχοι – 40.827 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 623 δικαιούχοι – 479.694 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.399 δικαιούχοι – 1.883.700 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.113 δικαιούχοι – 3.334.900 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 594.829

Σύνολο καταβολών: 183.842.805 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.