Επανεκδόθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η πρόσκληση από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ολιστικής διαχείρισης υδάτων και αστικών λυμάτων.

Η πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στον Δήμο Κασσάνδρας καθώς και στις Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου, Κορίνθου και Αλεξανδρούπολης, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις να εφαρμόζονται πιλοτικά στον Υγροβιότοπο Έβρου/Αλεξανδρούπολη, στον Κορινθιακό/Σαρωνικό κόλπο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δράσεις καλύπτουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των περιοχών σε τομείς όπως το πόσιμο νερό, τα λύματα, τα όμβρια ύδατα, τη διαχείριση λάσπης, την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, την ψηφιοποίηση, την τηλεμετρία, την ενεργειακή απόδοση, καθώς και δράσεις εξοικονόμησης ύδατος σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι επενδύσεις βασίζονται σε έναν οικονομικά αποδοτικό σχεδιασμό από ικανούς παρόχους, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη 24ωρη εξυπηρέτηση των πολιτών με προσιτούς οικονομικούς όρους.