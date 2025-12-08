Σταθερά θα παραμείνουν για δεύτερη χρονιά τα δημοτικά τέλη για τα νοικοκυριά στην Αθήνα, παρά το αυξημένο κόστος ζωής. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αυτή την απόφαση πήρε ο δήμος Αθηναίων κατά πλειοψηφία, καθώς παρατάξεις της αντιπολίτευσης πρότειναν μειώσεις.

Παράλληλα μηδενίζονται τα τέλη, όχι μόνο για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και για όσους αποκτήσουν παιδί το 2026 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ ορίστηκαν και φέτος οι απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών.

«Παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, ύστερα από τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλαμε, είμαστε από τους ελάχιστους δήμους που κρατάμε τα δημοτικά τέλη σταθερά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», ανέφερε κατά τη συζήτηση ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων:

«Την ώρα που η κυβέρνηση μας αφαιρεί πόρους κι ‘εργαλεία’, εμείς ενισχύουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Εκτός από το ότι έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για τους άπορους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας, για πρώτη φορά δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη για ένα ολόκληρο χρόνο και οι κάτοικοι που θα αποκτήσουν παιδί κι έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ. Είναι μια πρόταση που απαντά στο δημογραφικό, ενισχύει τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδί και έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα».

Από τη μεριά του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γιώργος Γιάνναρος, ανέφερε:

«Οι μισθολογικές αυξήσεις δεν έχουν αποδοθεί στους δήμους, ενώ ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου. Με την κατανομή που αποφασίστηκε για την πρόσθετη επιχορήγηση, δεν μας αποδίδεται ούτε το 50% αυτών των αυξήσεων, που υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια για το 2025 και άλλα 6 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά.

Παρ΄ όλα αυτά, εμείς επιλέγουμε να απορροφήσουμε ξανά τις αυξήσεις στη μισθοδοσία και να κάνουμε μία πολύ στοχευμένη κίνηση. Όπως πέρυσι παρουσιάσαμε μια πρωτοβουλία για να αναδείξουμε την ενεργειακή φτώχεια, φέτος κάνουμε μία παρέμβαση με το βλέμμα στο δημογραφικό και επιφυλασσόμαστε για το επόμενο έτος».

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διατήρηση του οικιακού συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2026 στο 1,40 ευρώ/τ.μ. ετησίως και ως προς τους συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού λοιπών χώρων (επαγγελματικών) διατήρηση για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κ.λ.π. σε συντελεστή 4,97 ευρώ/τ.μ. ετησίως, διατήρηση για δραστηριότητες σε χώρους παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. σε 4,75 ευρώ/τ.μ. ετησίως, ομοίως μία διατήρηση στις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες σε 5,58 ευρώ/τ.μ. ετησίως, καθώς και διατήρηση και στις άλλες επί μέρους κατηγορίες.

Ακόμη, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

– Την απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία για 1 έτος σε όσους αποκτούν τέκνο εντός του έτους 2026, για κατοίκους του δήμου με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ποσού των 30.000 ευρώ. Η απαλλαγή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου.

– Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ για το τρίτο τέκνο, 8.000 ευρώ για το τέταρτο τέκνο, 6.000 ευρώ για το πέμπτο τέκνο και 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πέμπτου. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση αντιγράφου Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη, αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

– Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ για το τρίτο τέκνο, ήτοι σύνολο 35.000 ευρώ. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ, καθώς και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη, αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

– Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των απόρων, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζεται σε αυτή το έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική τους αδυναμία, όπως εκπορεύεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας τους, αλλά και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη, αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

– Την απαλλαγή των τελών καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής για το ύψος της αναπηρίας, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας και εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη, αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

– Την απαλλαγή των τελών καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, που βεβαιώνει την μονογονεϊκότητα, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

– Την απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών του δήμου, που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ Αναθεωρημένο Σχέδιο 2024).

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία και η εκμίσθωση για να επαναλειτουργήσει το τουριστικό περίπτερο, το οποίο βρίσκεται παράπλευρα του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη στον λόφο Φιλοπάππου και αποτελούσε για δεκαετίες τοπόσημο για την πόλη.

Η εκμίσθωση θα γίνει με τη διαδικασία της φανερής, πλειοδοτικής δημοπρασίας ενώπιον της επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και ανέβηκαν οι τόνοι, γιατί η εκμετάλλευση θα περάσει σε ιδιώτη – και ειδικά η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, έκανε λόγο για τον κίνδυνο να αλλοιωθεί όλος ο χώρος που δημιούργησε ο Πικιώνης.