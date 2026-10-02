Μια καθοριστική απόφαση για τις σχέσεις των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 1246/2026), βάζοντας οριστικό φρένο στην πολυετή ομηρία των φορολογουμένων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές τόσο τις 20ετείς όσο και τις 10ετείς παραγραφές του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα για υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθιερώνοντας ως αυστηρό κανόνα την 5ετή παραγραφή.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 1246/2026 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Β’ Τμήματος (υπό τον Αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου), έκρινε ότι η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής για υποθέσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Παράλληλα, έκρινε αντισυνταγματική και τη μεταβατική διάταξη του ν. 4646/2019 για 10ετή παραγραφή, καθώς εφαρμόστηκε αναδρομικά σε προγενέστερα έτη (όπως το 2013), παραβιάζοντας το άρθρο 78 του Συντάγματος. Κατά συνέπεια, και για τις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει πλέον αμετάκλητα η 5ετής παραγραφή.

Τι σημαίνει η απόφαση αυτή για τον φορολογούμενο

Οριστικό τέλος στους ελέγχους σε βάθος 10ετίας ή 20ετίας: Η φορολογική αρχή (ΑΑΔΕ) δεν μπορεί πλέον να εκδίδει πράξεις προσδιορισμού φόρου ή να επιβάλλει πρόστιμα για χρήσεις και έτη που ξεπερνούν την πενταετία, ακόμη και αν επικαλείται στοιχεία φοροδιαφυγής.

Ασφάλεια δικαίου και προστασία από αναδρομικούς καταλογισμούς: Οι φορολογούμενοι δεν βρίσκονται πλέον σε διαρκή ομηρία για παλαιές υποθέσεις. Το Δημόσιο υποχρεούται να διενεργεί τους ελέγχους και να βεβαιώνει τις οφειλές εντός εύλογου και οριοθετημένου χρόνου.

Ακύρωση εκκρεμών προστίμων και καταλογισμών: Όσοι φορολογούμενοι έχουν εκκρεμείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ή στα διοικητικά δικαστήρια για έτη πέραν της πενταετίας, θεμελιώνουν ισχυρό νομικό έρεισμα για την ακύρωση των σε βάρος τους καταλογιστικών πράξεων.

Παραγραφή ανεξόφλητων “παλαιών” υποθέσεων: Υποθέσεις που παρέμεναν «ανοιχτές» στις φορολογικές αρχές για περισσότερα από 5 έτη παραγράφονται οριστικά, εμποδίζοντας την επιβολή νέων φορολογικών επιβαρύνσεων.