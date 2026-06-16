Σε τροχιά πλήρους υλοποίησης μπαίνει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του σταδίου αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών.

Από τον έλεγχο των αρμόδιων επιτροπών προέκυψε ότι υποβλήθηκε ένας φάκελος δεσμευτικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα «Christofferson, Robb & co, LLC», ο οποίος, κατόπιν της διαπίστωσης της πληρότητας των στοιχείων και της πλήρους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της διακήρυξης, αναδείχθηκε ως ο Προσωρινός Ανάδοχος του έργου.

Η διαδικασία προβλέπει ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος θα κηρυχθεί Οριστικός αμέσως μόλις προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης και αυτά κριθούν πλήρη.

Στη συνέχεια, θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία θα εισαχθεί άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση.

Με την ανάδειξη του Οριστικού Αναδόχου ολοκληρώνεται μια πολυεπίπεδη και σύνθετη διαδικασία για την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή.

Ο Φορέας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός το φθινόπωρο.

Στην κατεύθυνση αυτή, καθοριστική κρίνεται η συμμετοχή των ελληνικών συστημικών τραπεζών, οι οποίες ενισχύουν ενεργά το χρηματοδοτικό σχήμα με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ, κατόπιν απευθείας συμφωνίας που πραγματοποίησαν με τον επενδυτή.

Τι ισχύει για τους δανειολήπτες μέχρι το φθινόπωρο: Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ευάλωτοι πολίτες, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι έως την πλήρη ενεργοποίηση του νέου Φορέα παραμένει σε πλήρη ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα.

Βάσει του προγράμματος αυτού, αναστέλλεται άμεσα κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί), που αφορά την κύρια κατοικία του οφειλέτη, ενώ παράλληλα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 210 ευρώ μηνιαίως.