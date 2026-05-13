Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού (Α21) του 2026, με τον ΟΠΕΚΑ να ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή της πλατφόρμας μέχρι τις 29 Μαΐου στις 08:00, οπότε και θα καταστεί ξανά διαθέσιμη για νέες υποβολές ή διορθώσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός όγκος των αιτήσεων για το τρέχον έτος ανήλθε στις 538.644, αντικατοπτρίζοντας την ευρεία συμμετοχή των οικογενειών στο πρόγραμμα ενίσχυσης.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η πλειονότητα των αιτημάτων, συγκεκριμένα 477.211 περιπτώσεις, έλαβαν αυτόματη έγκριση από το σύστημα, καλύπτοντας συνολικά 822.649 τέκνα.

Στον αντίποδα, 58.223 αιτήσεις απορρίφθηκαν άμεσα καθώς δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια, ενώ ένα μικρό ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3.210 αιτήσεις παραμένει υπό περαιτέρω έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού για την οριστική τους αξιολόγηση.

Ο ΟΠΕΚΑ υπογραμμίζει προς όλους τους ενδιαφερόμενους τη σημασία της οριστικής υποβολής της αίτησης, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν θεωρούνται έγκυρες και δεν οδηγούν σε καταβολή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιβεβαιώνουν την κατάσταση της αίτησής τους και να αναζητούν αναλυτικές πληροφορίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού για να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.