Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η επιστροφή ενοικίου, όπως έκανε γνωστό η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της το πρωί της Πέμπτης (19/11).

Η διαδικασία φέρνει σημαντική διευκόλυνση για τους πολίτες, καθώς η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιηθεί εντελώς αυτόματα, με άντληση των δηλωμένων στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), χωρίς να απαιτείται καμία υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

Τα ποσά και η προσθήκη της φοιτητικής στέγης

Η βασική ενίσχυση για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ, με πρόβλεψη για επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ωστόσο, η παροχή μπορεί να εκτοξευτεί στα 1.600 ευρώ ή και παραπάνω, για τις οικογένειες που σηκώνουν το βάρος τόσο της κύριας κατοικίας, όσο και μιας φοιτητικής στέγης, εφόσον βέβαια τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι για το ενοίκιο της φοιτητικής κατοικίας, το ανώτατο όριο επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ.

Πώς ακριβώς υπολογίζεται η επιστροφή

Το ύψος της ενίσχυσης δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ένα ολόκληρο μηνιαίο μίσθωμα, αλλά ισούται με το ένα δωδέκατο (1/12) της συνολικής ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο. Καθοριστικοί παράγοντες είναι το ύψος του δηλωμένου μισθώματος και οι μήνες διάρκειας του συμβολαίου μέσα στο έτος αναφοράς.

Ενδεικτικά:

Ενοικιαστής με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ για διάστημα 6 μηνών (συνολική δαπάνη 3.000 ευρώ), θα λάβει ως επιστροφή το 1/12, δηλαδή 250 ευρώ.

Ενοικιαστής με το ίδιο μηνιαίο μίσθωμα (500 ευρώ) αλλά για 12 μήνες (συνολική δαπάνη 6.000 ευρώ), θα λάβει 500 ευρώ.

Τα ανώτατα όρια που έχουν τεθεί για την κύρια κατοικία διαμορφώνονται κλιμακωτά:

800 ευρώ για μισθωτές χωρίς τέκνα.

850 ευρώ για νοικοκυριά με ένα τέκνο.

900 ευρώ για νοικοκυριά με δύο τέκνα.

+50 ευρώ επιπλέον για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Το φετινό πλαίσιο προβλέπει διευρυμένα όρια, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο μέτρο. Συγκεκριμένα, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά:

Τα 25.000 ευρώ για τους άγαμους.

Τα 35.000 ευρώ για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Τα 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική αξία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για έναν άγαμο. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τους έγγαμους (ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και κατά επιπλέον 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.