Την ξεκάθαρη δημοσιονομική γραμμή της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα χάραξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει τα οικονομικά περιθώρια για μονομερείς ενέργειες δραστικής μείωσης της φορολογίας.

Μια αυτόνομη ελάφρυνση στον ΕΦΚ θα απαιτούσε είτε την επιβολή νέων φόρων είτε την περικοπή άλλων κρίσιμων δημοσιών δαπανών, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ισορροπία του προϋπολογισμού και να μην παραβιαστούν τα αυστηρά ανώτατα όρια που επιβάλλει το πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Με δεδομένα αυτά τα εγχώρια εμπόδια, το βάρος της προσπάθειας μετατοπίζεται πλέον στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει το ζήτημα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διεκδικώντας, ουσιαστικά, μια προσωρινή ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση των ορυκτών καυσίμων.

Στόχος της ελληνικής πρωτοβουλίας είναι να επιτραπεί στα κράτη-μέλη μια έκτακτη φορολογική παρέμβαση που θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του δύσκολου χειμώνα, χωρίς αυτή να προσκρούει στους ευρωπαϊκούς κανόνες ή να υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της πράσινης μετάβασης.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αλλά και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της τακτικής μηνιαίας ενημέρωσής τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και των επιθέσεων σε διυλιστήρια που πιέζουν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις στις αγορές ομολόγων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός.

Η δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας έχει συγκρατήσει το κόστος δανεισμού σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα ισχυρών οικονομιών της G7, όπως των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ιταλίας, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.