Επιστολή με την οποία θέτει ζήτημα διαφάνειας, απολογισμού και επαναξιολόγησης της ειδικής μηνιαίας εισφοράς, ύψους 10 ευρώ, που καταβάλλουν οι αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενοι, έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, την οποία κοινοποίησε στην διοικήτρια Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γ. Χορμόβα και στον διοικητή Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Δρ. Α. Βαρβέρη.

Υπενθυμίζεται ότι, η εισφορά αυτή προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 και αφορά τη χρηματοδότηση του «Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων», ο οποίος έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση βοηθήματος ανεργίας ύψους 360 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 3 έως 9 μηνών, βάσει σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

Στην επιστολή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει ότι, για τον εμπορικό κόσμο και ιδιαίτερα για τους μικρούς επαγγελματίες, δεν έχει αποτυπωθεί με σαφή και διαφανή τρόπο:

– ο συνολικός απολογισμός των ποσών που έχουν εισπραχθεί διαχρονικά από τη συγκεκριμένη εισφορά,

– το πραγματικό επίπεδο κάλυψης και ο αριθμός των ωφελούμενων,

– η αποτελεσματικότητα και η προσβασιμότητα του μηχανισμού για όσους αναγκάζονται να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Για τους παραπάνω λόγους, ο σύλλογος ζητά επίσημα στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού, τον αριθμό αιτήσεων, εγκρίσεων και απορρίψεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τον τρόπο ενημέρωσης των ασφαλισμένων.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, τίθεται αίτημα για επανεξέταση και αναβάθμιση του μηχανισμού, ώστε η εισφορά να αντιστοιχεί σε πραγματική, αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη στήριξη των εμπόρων και αυτοαπασχολουμένων που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος:

«Οι έμποροι και οι αυτοαπασχολούμενοι καταβάλλουν εδώ και χρόνια μια ειδική εισφορά με σκοπό τη στήριξη όσων αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους. Το ελάχιστο που οφείλει η Πολιτεία είναι η πλήρης διαφάνεια, ο σαφής απολογισμός και η ουσιαστική ανταποδοτικότητα. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε να γνωρίζουμε πού κατευθύνονται τα χρήματα που πληρώνουμε και να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός λειτουργεί πραγματικά ως δίχτυ προστασίας για τον μικρό έμπορο και τον αυτοαπασχολούμενο».