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Αναρτήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν και να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο είτε με είσοδο στην εφαρμογή, είτε απευθείας χωρίς κωδικούς TAXISnet, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ η εμπρόθεσμη καταβολή πραγματοποιείται κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους, με αυστηρά κλιμακωτά πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης.
Οι προθεσμίες εμπρόθεσμης καταβολής
Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2027 είναι πλέον διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη σελίδα myCar της ΑΑΔΕ.
Η εμπρόθεσμη πληρωμή τους διέπεται από σαφείς προθεσμίες:
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Τακτική προθεσμία: Καταβάλλονται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) και αφορούν τα τέλη του επόμενου έτους.
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Πρώτη ταξινόμηση οχήματος εντός του έτους: Η καταβολή πραγματοποιείται κατά την ίδια την ημερομηνία ταξινόμησης ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή.
Βήμα – Βήμα η εκτύπωση χωρίς κωδικούς TAXISnet
Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα άντλησης του ειδοποιητηρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης TAXISnet. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε τέσσερα απλά βήματα:
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Συμπλήρωση ΑΦΜ: Όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, καταχωρίζετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
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Συμπλήρωση Αριθμού Κυκλοφορίας: Χωρίς κενά ή ειδικούς χαρακτήρες, πληκτρολογείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην επίσημη άδεια κυκλοφορίας.
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Επιλογή Έτους: Επιλέγετε από τη σχετική αναπτυσσόμενη λίστα το έτος των τελών κυκλοφορίας (2027).
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Εκτύπωση Ειδοποιητηρίου: Επιλέγετε «Εκτύπωση» για να εμφανιστεί το έντυπο με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής (QR code / RF κωδικό) για την εξόφληση μέσω web banking ή στα ταμεία των τραπεζών.
Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για τα Τέλη Κυκλοφορίας
Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει τους βασικούς κανόνες που διέπουν την έκδοση, την πληρωμή και τα πιθανά σφάλματα κατά τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας:
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Μεταβιβάσεις οχημάτων: Σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος εντός του τρέχοντος έτους, τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους επιβαρύνουν και καταβάλλονται αποκλειστικά από το πρόσωπο που είναι κάτοχος του οχήματος την 1η Ιανουαρίου.
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Συνιδιοκτησία οχήματος: Τα τέλη κυκλοφορίας είναι αδιαίρετα. Ακόμη και αν έχουν εκδοθεί ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ, αρκεί η εξόφληση από έναν μόνο εκ των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, ωστόσο, καθένας από τους συνιδιοκτήτες καθίσταται συνυπόχρεος για ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό.
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Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας: Εφόσον τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί πριν από την αλλαγή της πινακίδας, δεν οφείλονται εκ νέου για τον νέο αριθμό κυκλοφορίας, καθώς οι δύο αριθμοί συσχετίζονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα.
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Απαλλαγή λόγω ακινησίας: Δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας όταν το όχημα έχει τεθεί σε καθεστώς εκούσιας ή αναγκαστικής ακινησίας πριν από την έναρξη του έτους στο οποίο αυτά αφορούν.
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Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής: Εάν τα τέλη δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο των τελών (100%) για επιβατικά Ι.Χ. καθώς και δίκυκλα ή τρίκυκλα Ι.Χ., πρόστιμο ίσο με το ήμισυ των τελών (50%) για επιβατικά Δ.Χ., φορτηγά ή λεωφορεία, ενώ το πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ εάν τα αρχικά τέλη υπολείπονται αυτού του ποσού.
Σημειώνεται ότι, τα τέλη υπολογίζονται ανάλογα με τον κυβισμό (cc), τις εκπομπές ρύπων (CO2), το μεικτό βάρος ή τις θέσεις επιβατών. Εάν η βάση υπολογισμού δεν είναι πλήρως καταχωρισμένη στο σύστημα, η έκδοση καθίσταται αδύνατη και ο ιδιοκτήτης οφείλει να απευθυνθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών για τη διόρθωση της άδειας κυκλοφορίας.