Αναρτήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν και να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο είτε με είσοδο στην εφαρμογή, είτε απευθείας χωρίς κωδικούς TAXISnet, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ η εμπρόθεσμη καταβολή πραγματοποιείται κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους, με αυστηρά κλιμακωτά πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης.

Οι προθεσμίες εμπρόθεσμης καταβολής

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2027 είναι πλέον διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη σελίδα myCar της ΑΑΔΕ.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή τους διέπεται από σαφείς προθεσμίες:

Τακτική προθεσμία: Καταβάλλονται κατά το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) και αφορούν τα τέλη του επόμενου έτους.

Πρώτη ταξινόμηση οχήματος εντός του έτους: Η καταβολή πραγματοποιείται κατά την ίδια την ημερομηνία ταξινόμησης ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτή.

Βήμα – Βήμα η εκτύπωση χωρίς κωδικούς TAXISnet

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα άντλησης του ειδοποιητηρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης TAXISnet. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε τέσσερα απλά βήματα: