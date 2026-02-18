Από το μεσημέρι ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τη νέα δράση «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή & πράσινη οικονομία».

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή για έναν μήνα, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η ανεργία στη χώρα μας έχει φτάσει στο 7,5%. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Ελλάδας στην ανεργία και έχουμε να υπάρξουμε στο 7,5% εδώ και 18 χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, όπως οι νέοι και οι γυναίκες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση εκκινούμε στο υπουργείο Εργασίας, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

Οι γυναίκες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, που θα ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και θα στηρίζει την προσπάθεια.

Στόχος μας είναι να δίνουμε κίνητρα, να μειώνουμε τα εμπόδια και να ενισχύουμε τη γυναικεία απασχόληση».

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της αυτοαπασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην ψηφιακή οικονομία και στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία.

Προϋπολογισμός

Η δράση υλοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).

Οι αιτήσεις και τα επιχειρηματικά σχέδια υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΚΕ: https://app.opske.gr/

Ύψος και καταβολή ενίσχυσης

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

– 1η δόση: 4.700 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας,

– 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου και

– 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης.

Πληροφορίες

Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies