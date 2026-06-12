Σαφείς αποστάσεις από την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη κράτησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο της ομιλίας του στο 7ο OT Forum.

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε την απόφαση «μη καθαρή» και ανοιχτή σε πολλές αναγνώσεις, επισημαίνοντας το χάσμα ερμηνείας ανάμεσα στους δανειολήπτες και την πλευρά των τραπεζών και των servicers, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα που έχει ανακύψει.

Στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής, ο κ. Στουρνάρας επανέφερε την πρόταση της ΤτΕ για ριζική επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου των φοροαπαλλαγών, σημειώνοντας ότι είναι πλέον υπερβολικά πολλές.

Διευκρίνισε ότι η επιλογή των μέτρων ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, ωστόσο τόνισε ότι μια καλύτερη στόχευσή τους —σε ευθυγράμμιση και με τις πρόσφατες συστάσεις του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ— θα μπορούσε να απελευθερώσει πολύτιμο δημοσιονομικό χώρο για την ουσιαστική στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη.

Παράλληλα, αναφερόμενος στους έμμεσους φόρους, ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι η αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής είναι το «κλειδί» που θα ανοίξει τον δρόμο για τη μελλοντική μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Τέλος, ο κεντρικός τραπεζίτης δεν παρέλειψε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα και προς το πολιτικό σκηνικό της χώρας εν όψει των επόμενων καλπών.

Ερωτηθείς για το πολιτικό μέλλον, προειδοποίησε ξεκάθαρα ότι ένα ενδεχόμενο σκηνικό πολιτικής αστάθειας ή δυσκολίας σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές θα αποτελούσε τροχοπέδη για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, βλάπτοντας σοβαρά την ελληνική οικονομία.