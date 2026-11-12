Ολοκληρώθηκε η νέα καταβολή ύψους 5,7 εκατ. ευρώ σε 3.171 παραγωγούς, στο πλαίσιο της προκαταβολής του 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για το 2026, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η πληρωμή αφορά κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφους που είχαν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είχαν αιτηθεί κατανομή βοσκοτόπων, ωστόσο 552 κτηνοτρόφοι έμειναν εκτός της παρούσας διαδικασίας, λόγω εκκρεμοτήτων.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τους 3.171 δικαιούχους που είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους, οι 3.103 είναι κτηνοτρόφοι, και οι 68 γεωργοί.

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ανήλθε σε 5.708.466,85 ευρώ, πριν από τους προβλεπόμενους συμψηφισμούς, ενώ το καθαρό ποσό που καταβλήθηκε, διαμορφώθηκε σε 5.696.840,74 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας και την προηγούμενη πληρωμή της 31ης Οκτωβρίου, στην οποία είχαν ενταχθεί 92 κτηνοτρόφοι με αποκλειστικά ιδιωτικό βοσκότοπο, ο συνολικός αριθμός των παραγωγών που έχουν λάβει προκαταβολή ανέρχεται πλέον σε 23.024, με το ύψος των ενισχύσεων να αγγίζει τα 13.547.050,44 ευρώ προ συμψηφισμών.

Τα χρήματα κατατέθηκαν στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE και έχουν προσυμπληρωθεί στην ΕΑΕ 2026.

Γιατί έμειναν εκτός 552 κτηνοτρόφοι

Από τις συνολικά 3.655 αιτήσεις με αίτημα κατανομής βοσκοτόπων που είχαν υποβληθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, εξαιρέθηκαν 552 κτηνοτρόφοι, καθώς εντοπίστηκαν κωλύματα που δεν επιτρέπουν την άμεση καταβολή της προκαταβολής.

Οι λόγοι αφορούν τη μη δήλωση ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας επιζωοτιών στο πλαίσιο ανωτέρας βίας, ζητήματα γύρω από την ιδιότητα αποδέκτη ή μεταβιβαστή δικαιωμάτων, τον προσδιορισμό συνολικού ποσού άμεσων ενισχύσεων κάτω από το όριο των 150 ευρώ, καθώς και εκκρεμότητες στον έλεγχο της ιδιότητας του ενεργού γεωργού.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένοι φάκελοι εξετάζονται βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου, και οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να πληρωθούν κανονικά κατά την εκκαθάριση, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για την πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου

Η επόμενη φάση καταβολής της προκαταβολής για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη έχει προγραμματιστεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Για να συμπεριληφθούν σε αυτή την πληρωμή, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει την ΕΑΕ 2026 αυστηρά έως τις 17 Νοεμβρίου και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ακόμη πιο στενά είναι τα χρονικά περιθώρια για τους δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και της παρέμβασης για τη Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί έως τις 16 Νοεμβρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην πληρωμή της 30ής Νοεμβρίου.

Νέο ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης στο myAGRO

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση ανακοίνωσε την αναβάθμιση της εφαρμογής myAGRO, προσθέτοντας μια νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής ενημέρωσης.

Πλέον, κάθε παραγωγός μπορεί να παρακολουθεί σε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο όλες τις καταβολές ενισχύσεων που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό του κατά τη διάρκεια του 2026, αποκτώντας άμεση και πλήρη εικόνα για τις πληρωμές του έτους.