Στη διαμόρφωση ενός νέου, ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου — τη Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή (HMRC), το Υπουργείο Εσωτερικών (Home Office) και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) θέτει τις βάσεις για μια σταθερή και μακροπρόθεσμη σύμπραξη με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνειακούς κινδύνους, την καταπολέμηση της απάτης και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.

Η διμερής συμφωνία εστιάζει στον σχεδιασμό συντονισμένων δράσεων για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, την ανταλλαγή μεθοδολογιών και την αξιοποίηση αναλυτικών δεδομένων για τον εντοπισμό ύποπτων φορτίων, χωρίς να παρακωλύεται η εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, προωθείται η μετατόπιση του ελεγκτικού βάρους σε εκ των υστέρων ελέγχους, η ενίσχυση των πιστοποιημένων οικονομικών φορέων (AEOs) και η οικειοθελής συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη χρήση μη επεμβατικών τεχνολογιών επιθεώρησης, όπως τα συστήματα ελέγχου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ψηφιοποίηση διαδικασιών για τα στελέχη των τελωνείων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι κίνδυνοι ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, χαρακτηρίζοντας τις βρετανικές Αρχές, εταίρους υψηλής εμπειρίας.

Τόνισε μάλιστα ότι το Μνημόνιο αποτελεί την αφετηρία μιας ουσιαστικής σύμπραξης που θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις με αμοιβαία οφέλη για την ασφάλεια και το εμπόριο.