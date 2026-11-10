Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου 2026, οι οποίες ακολουθούν τον καθιερωμένο κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πληρωμές μη μισθωτών και επικουρικών ιδιωτικού τομέα

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα πιστώνονται οι κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και έπειτα, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1ης Ιανουαρίου 2017, καθώς και το σύνολο των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Πληρωμές μισθωτών και Δημοσίου

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 παίρνουν σειρά οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, στις οποίες περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν τόσο οι κύριες, όσο και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.