Στην τελική του φάση εισέρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του δανειακού σκέλους εξαντλήθηκαν πλήρως μετά από μια «συγκλονιστική επιτάχυνση» των αιτήσεων το τελευταίο τρίμηνο.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην κατάθεση νέων αιτημάτων εκταμίευσης, την ώρα που το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αγγίζει ιστορικά υψηλά 17ετίας.

1. Το μπαράζ των νέων εκταμιεύσεων (σε αριθμούς)

Η Ελλάδα διεκδικεί άμεσα και μεσοπρόθεσμα σημαντικά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ολοκληρώσει τα απαραίτητα ορόσημα:

2,6 δισ. ευρώ (Άμεσο Αίτημα): Κατατίθεται διπλό αίτημα που περιλαμβάνει:

1,4 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων (8ο αίτημα – ολοκλήρωση 32 οροσήμων).

1,2 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος (7ο αίτημα).

4,8 δισ. ευρώ (Επόμενο Βήμα): Νέα αιτήματα που θα υποβληθούν έως τον Σεπτέμβριο.

7,4 δισ. ευρώ: Το συνολικό ποσό που ετοιμάζεται να εισρεύσει στα δημόσια ταμεία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Το οικονομικό αποτύπωμα: Οι επενδύσεις που έχουν συμβασιοποιηθεί ανέρχονται ήδη στα 27,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να αγγίξουν τα 30 δισ. ευρώ, προσφέροντας στην Ελλάδα ρυθμούς ανάπτυξης υπερδιπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

2. Η Ακτινογραφία του δανειακού σκέλους και η αγορά

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του ΤΑΑ, Ορέστη Καβαλάκη, όλοι οι πόροι έχουν ήδη διοχετευθεί στις τράπεζες, ενώ η καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων είναι το τέλος Μαΐου.

Η αγορά δεν αιφνιδιάστηκε, καθώς οι οροφές των πιστώσεων είχαν εγκριθεί από το Ecofin.

Η κατανομή των 27,5 δισ. ευρώ (798 υπογεγραμμένες συμβάσεις):

12,5 δισ. ευρώ: Δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

8,8 δισ. ευρώ: Κεφάλαια εμπορικών τραπεζών.

6,2 δισ. ευρώ: Ίδια συμμετοχή των επενδυτών.

Σημείωση: Από τις 798 συμβάσεις, οι 489 αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

3. ΕΣΠΑ, InvestEU και Κοινωνικά Προγράμματα

Παράλληλα με το ΤΑΑ, τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία καταγράφουν υψηλές επιδόσεις:

-ΕΣΠΑ 2021-2027: Η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση στην ΕΕ στην απορρόφηση πόρων, και την 1η θέση ανάμεσα στις χώρες με μεγάλα προγράμματα (άνω των 20 δισ. ευρώ).

-Νέο ΠΔΕ: Διαμορφώνεται στα 16,7 δισ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα των τελευταίων 17 ετών.

-Πρόγραμμα «InvestEU»: Έχουν ήδη στηριχθεί 15.170 ΜμΕ με δάνεια ύψους 3 δισ. ευρώ. Στον επόμενο γύρο αναμένεται να ενισχυθούν άλλες 20.000 επιχειρήσεις (σύνολο 35.000).

-Πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»: Το μέσο εισόδημα των δικαιούχων διαμορφώνεται στις 20.800 ευρώ, μετά τη διεύρυνση των ηλικιακών και εισοδηματικών κριτηρίων.

4. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προ των πυλών

Το επόμενο διάστημα ενεργοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ νέες στοχευμένες δράσεις:

-GReco Islands: Πρόγραμμα για την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας.

-«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ειδική στήριξη για νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

-Πρόγραμμα STEP: Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικές τεχνολογίες, την άμυνα και την ασφάλεια.

-Οδική Ασφάλεια: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της χώρας.