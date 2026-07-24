Τελειώνει απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, ενώ μέχρι την ίδια ώρα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή προστίμων.

Με τη μεταφορά των στοιχείων από τα αρχικά έντυπα (Ε1, Ε2, Ε3), ο φορολογούμενος διορθώνει μόνο τα επιθυμητά πεδία, η αρχική εκκαθάριση ακυρώνεται και ο φόρος υπολογίζεται εκ νέου με τα επικαιροποιημένα δεδομένα.

Από αύριο, κάθε εκπρόθεσμη υποβολή θα επιβαρύνεται αυτόματα με πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία.

Παράλληλα, έως τις 31 Ιουλίου πρέπει να καταβληθεί είτε η πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις (με την τελευταία να ορίζεται για τις 26 Φεβρουαρίου) είτε ολόκληρο το ποσό εφάπαξ.

Η εφάπαξ εξόφληση συνοδεύεται από έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, με τη μέγιστη ελάφρυνση του 4% να αφορά όσους υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι χθες το πρωί είχαν υποβληθεί 6.606.616 δηλώσεις

Από την εκκαθάριση προέκυψε ότι το 35,33% ήταν μηδενικές, το 35,41% (2.339.303 δηλώσεις) χρεωστικές, ενώ το 29,22% (1.930.453 φορολογούμενοι) είχε πιστωτικό αποτέλεσμα, με τις συνολικές επιστροφές φόρου να φτάνουν τα 632,44 εκατομμύρια ευρώ και τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 328 ευρώ ανά δικαιούχο.