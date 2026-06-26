Την πλήρη αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο πρόκειται να προστεθεί μια ειδική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος. Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και των υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εναλλακτικό σύστημα καταβολής των τελών, μακριά από τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους παρόχους ενέργειας.

Ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι να διαχωριστούν οριστικά τα δημοτικά τέλη από τις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, ένα πάγιο αίτημα που εκφραζόταν έντονα τόσο από την πλευρά των εταιρειών ενέργειας όσο και από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε διευκρινίσεις που έδωσε αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι σε πρώτη φάση δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια άμεση αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πληρώνουν σήμερα οι πολίτες.

Ο απώτερος στόχος είναι το νέο αυτό σύστημα να τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Η φιλοσοφία της νέας διαδικασίας, σύμφωνα με τον τρέχοντα κυβερνητικό σχεδιασμό, θα προσομοιάζει σημαντικά με το μοντέλο λειτουργίας του ΕΝΦΙΑ.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των δημοτικών τελών θα βεβαιώνεται και θα εκδίδεται μία φορά τον χρόνο, ενώ οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να το αποπληρώνουν σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ουσία της αλλαγής έγκειται αποκλειστικά στο γεγονός ότι οι εταιρείες ενέργειας θα πάψουν να λειτουργούν ως εισπρακτικός μηχανισμός για τους δήμους.

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει απότομα, καθώς προϋποθέτει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός σύνθετου πληροφοριακού συστήματος, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου υποστηρικτικού μηχανισμού.

Ο γρίφος της εισπραξιμότητας

Η αποσύνδεση των τελών από το ρεύμα αποτελούσε πάγιο αίτημα των παρόχων (που δεν ήθελαν να κάνουν τον «εισπράκτορα» και να επιβαρύνονται με ληξιπρόθεσμα), αλλά προκαλεί σκεπτικισμό σε αρκετούς Δήμους. Η απειλή διακοπής ρεύματος εξασφάλιζε μέχρι σήμερα πολύ υψηλά ποσοστά εισπραξιμότητας για τα δημοτικά τέλη.

Πώς θα γίνεται η είσπραξη; Αν και το σύστημα θα θυμίζει ΕΝΦΙΑ, εξετάζεται το αν η βεβαίωση και η εισπρακτική διαδικασία θα περάσει κεντρικά στην ΑΑΔΕ (μέσω του Taxisnet) ή αν οι Δήμοι θα αναπτύξουν δικούς τους ψηφιακούς μηχανισμούς tracking, με πιθανή διασύνδεση με το Κτηματολόγιο για την αυτόματη διασταύρωση των τετραγωνικών μέτρων.

Η μεταβατική περίοδος

Το γεγονός ότι ορίστηκε ως ορίζοντας η 1η Ιανουαρίου 2028 δείχνει πόσο σύνθετο είναι το τεχνικό κομμάτι.

Μέχρι τότε, το καθεστώς παραμένει ως έχει, ενώ το μεσοδιάστημα θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή της νέας πλατφόρμας και τη μεταφορά των δεδομένων από τους παρόχους ενέργειας στο νέο σύστημα.