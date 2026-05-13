Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε μια δομική αναδιάρθρωση του χάρτη των βιολογικών προϊόντων, ανακοινώνοντας την οριστική ακύρωση των προγραμμάτων που αφορούν τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία.

Ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς κατέστησε σαφές ότι η χρηματοδότηση των 19 εκατομμυρίων ευρώ για τη μελισσοκομία και των 115 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηνοτροφία αναστέλλεται επ’ αόριστον, καθώς η πολιτική ηγεσία κρίνει απαραίτητο ένα νέο ξεκίνημα πάνω σε υγιείς βάσεις.

Οι πόροι αυτοί, σε πλήρη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες, πρόκειται να ανακατευθυνθούν σε νέες προτεραιότητες, που θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ διευκρινίζεται ότι η βιολογική γεωργία παραμένει εκτός της παρούσας ακύρωσης.

Η απόφαση αυτή εδράζεται σε σοκαριστικά στοιχεία που αφορούν την αξιοπιστία του συστήματος, καθώς η ζήτηση για ένταξη στις δράσεις εμφάνισε πρωτοφανείς υπερκαλύψεις, με αποκορύφωμα τη μελισσοκομία όπου οι αιτήσεις ξεπέρασαν το 874% των διαθέσιμων πόρων.

Ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός τόνισε την ανάγκη για δικαιοσύνη και διαφάνεια, επισημαίνοντας ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να εθελοτυφλεί μπροστά σε στρεβλώσεις που υπονομεύουν τον πραγματικό παραγωγό.

Η εικόνα της κατάχρησης έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη μέσω των δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη, ο οποίος αποκάλυψε ακραίες περιπτώσεις απάτης, όπου σε ελέγχους βρέθηκαν μόλις τρεις κυψέλες αντί για τις τριακόσιες που είχαν δηλωθεί, ή ακόμα και παντελής απουσία παραγωγικής δραστηριότητας.

Παρά την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των βιολογικών παραγωγών, η οποία εκτοξεύθηκε από τις 34.000 το 2020 στις 119.000 το 2024, η ποιότητα των ελέγχων αποδείχθηκε ανεπαρκής.

Τα ποσοστά μη συμμόρφωσης άγγιξαν το 55,5% στο σύνολο των ελέγχων, αν συνυπολογιστούν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση των επιθεωρήσεων.

Η κρίση επεκτείνεται και στους ίδιους τους φορείς πιστοποίησης, καθώς η εποπτεία αποκάλυψε ελεγκτές που πραγματοποιούσαν μη ρεαλιστικό αριθμό ελέγχων ανά ημέρα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών.

Ήδη έχουν επιβληθεί βαριά χρηματικά πρόστιμα και αναστολές διαπίστευσης σε αρκετούς φορείς, ενώ η Task Force του Υπουργείου επεξεργάζεται ένα αυστηρό πλαίσιο που θα βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία ιχνηλασιμότητας και ένα νέο σύστημα κυρώσεων.

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η θωράκιση του καταναλωτή και η αποκατάσταση της τιμής των έντιμων παραγωγών που πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των εικονικών δικαιούχων.