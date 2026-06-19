Κατά την εβδομάδα από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα προχωρήσουν σε εκτεταμένες καταβολές, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά τις συνταξιοδοτικές δαπάνες.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει τις πληρωμές τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, διαθέτοντας 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για διάφορες παροχές.

Η μεγαλύτερη πίστωση της περιόδου είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οπότε και θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο φορέας θα διαθέσει 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους για την εξόφληση εφάπαξ παροχών, κατόπιν της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι ροές πληρωμών από τη ΔΥΠΑ θα ανέλθουν συνολικά σε 32.050.000 ευρώ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών και ενεργών πολιτικών απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, το ποσό των 15.000.000 ευρώ θα κατευθυνθεί σε 25.000 δικαιούχους για τη χρηματοδότηση των επιδομάτων ανεργίας και λοιπών συναφών βοηθημάτων.

Για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης θα διατεθούν 16.000.000 ευρώ, ενισχύοντας 15.000 εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, 1.500 μητέρες θα λάβουν συνολικά 1.000.000 ευρώ στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας, ενώ, τέλος, ποσό 50.000 ευρώ θα διανεμηθεί σε 85 φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.