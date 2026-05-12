Επιστροφή στην κανονικότητα επιχειρούν ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ υπό το βάρος των σκανδάλων με τις αγροτικές επιδοτήσεις, που συνεχίζουν να εκθέτουν τη χώρα.

Είναι υποχρεωμένοι να επιτύχουν «μεταρρύθμιση εν κινήσει» μετά την απόφαση της κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην φορολογική αρχή. Το «στοίχημα» τώρα είναι να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων για κάθε είδους δράση στην αγροτική οικονομία.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να αποστέλλονται κατά χιλιάδες ειδοποιήσεις για επιστροφή χρημάτων από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν έπρεπε να έχουν εισπράξει τις ενισχύσεις αυτές.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, διαβεβαίωσαν ότι το νέο σύστημα δεν θα επηρεάσει τις πληρωμές, με το συνολικό ποσό για το 2026 να αγγίζει τα 2,231 δισ. ευρώ για 600.000 δικαιούχους.

Το Χρονοδιάγραμμα των Πληρωμών για το 2026

Η ροή των χρηματοδοτήσεων έχει προγραμματιστεί με ακρίβεια ώστε να καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών ανά εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο (Σύνολο: 1,065 δισ. €):

Ιανουάριος – Απρίλιος: Καταβλήθηκαν ήδη 258,7 εκατ. € σε 165.704 δικαιούχους.

Μάιος: Προγραμματισμένες πληρωμές 297 εκατ. € (κυρίως Οικολογικά Σχήματα).

Ιούνιος: Αναμένονται πληρωμές ύψους 509,5 εκατ. €.

Β’ Εξάμηνο (Σύνολο: 1,166 δισ. €):

Εστίαση σε προκαταβολές και εξοφλήσεις Βασικής Ενίσχυσης, αναδιανεμητικής, νέων γεωργών, εξισωτικής και βιολογικών κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

«Τέλος στο πάρτι των επιτηδείων»

Ο κ. Σχοινάς έστειλε αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ε.Ε. εξαρτάται από την ακεραιότητα των πληρωμών.

«Και οι έλεγχοι θα γίνουν και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε σωστά», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ΚΑΠ είναι ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» που οφείλει να προστατεύει τους πραγματικούς παραγωγούς.

Νέο Μοντέλο Ελέγχων και Ψηφιακά Εργαλεία

Η ΑΑΔΕ μεταφέρει την τεχνογνωσία της στους αγροτικούς ελέγχους, οι οποίοι φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα και είναι πιο στοχευμένοι:

Επιτόπιοι Έλεγχοι: Ήδη ολοκληρώθηκε το 99,8% των ελέγχων ζωικού κεφαλαίου (4.687 ΑΦΜ).

Monitoring & AgriSnap: Από σήμερα και για μία εβδομάδα, οι παραγωγοί μπορούν να προχωρούν σε διορθώσεις και αποστολή φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής AgriSnap.

Ιχνηλασιμότητα: Κατατίθεται τροπολογία για το σύστημα «βόλων» στα αιγοπρόβατα (άνω των 6 μηνών).

myDATA 2.0: Εντός του έτους ενεργοποιείται το Taxonomy για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες.

Επόμενα Ορόσημα

Τέλος Μαΐου: Ανοίγουν οι πλατφόρμες για ενισχύσεις σε λιπάσματα και de minimis στη μηδική.

Αρχές Ιουνίου: Πρεμιέρα για το πρόγραμμα «ΜΙΔΑ».

Μέσα Ιουνίου: Έναρξη υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2026.

Η διαλειτουργικότητα των μητρώων ΑΑΔΕ και ΥΠΑΑΤ αποτελεί το «κλειδί» για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και την οριστική πάταξη των φαινομένων παράνομων ενισχύσεων.