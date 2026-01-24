Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που θα τεθούν σε εφαρμογή εφέτος αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή το 2026, διευρύνοντας τον δημοσιονομικό χώρο και το πακέτο των νέων φοροελαφρύνσεων του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι και εφέτος η αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, μετά το ρεκόρ εισπράξεων των 2,2 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε το 2025 και το ποσό των 1,7 δισ. ευρώ του 2024.

Οι τρεις νέες ψηφιακές παρεμβάσεις που ετοιμάζει για εφέτος το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) είναι οι ακόλουθες:

-Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η διαφάνεια στη διακίνηση αγαθών και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εικονικών τιμολογίων και των αδήλωτων πωλήσεων.

-Το ηλεκτρονικό πελατολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών.

-Η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλους τους κλάδους της αγοράς καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της κυβέρνησης όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις αρχές της εβδομάδας κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για την οικονομική πολιτική, είναι έως το τέλος του έτους η ψηφιακή κάρτα εργασίας να έχει επεκταθεί σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τη συμβολή στην αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή των ψηφιακών παρεμβάσεων και μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Σύμφωνα με αυτά τα 2,2 δισ. ευρώ του 2025 από την περιστολή της φοροδιαφυγής προήλθαν από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

-Το 1,2 δισ. ευρώ από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ( POS) και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων ( My Data). Με τον τρόπο αυτόν περιορίστηκε σημαντικά η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη εισοδημάτων ιδιαίτερα στο χώρο των υπηρεσιών με επίκεντρο το χώρο της εστίασης.

-Τα 600 εκατ. ευρώ είναι αποτέλεσμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το μέτρο εφαρμόζεται την τελευταία διετία με σημαντική συμβολή στην αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων από το χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών.

– Τα 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από την σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε μία σειρά από κλάδους της αγοράς. Είναι ενδεικτικό ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,5 εκατομμύρια ώρες επιπλέον υπερωριών συγκριτικά με το 2024. Με την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων εξασφαλίζεται η απόδοση των φόρων και των εισφορών και η μείωση της “μαύρης” εργασίας

Την Άνοιξη όταν θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ το 2025 το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί παράλληλα να προχωρήσει στις πρώτες εκτιμήσεις για τα αναμενόμενα έσοδα από τη φοροδιαφυγή στη διάρκεια του έτους. Έτσι θα έχει μία σαφή εικόνα για τον δημοσιονομικό χώρο που θα μπορεί να αξιοποιήσει για τις νέες ελαφρύνσεις του πακέτου της εφετινής ΔΕΘ.

