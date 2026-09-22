Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόταση αφορά εφαρμογή της μείωσης για έναν χρόνο, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν, επαναφέροντας το ζήτημα στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι 11 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων μετά την κρίση στο Ιράν χωρίς να απαιτηθεί ειδική ευρωπαϊκή έγκριση, καθώς κινήθηκαν εντός των κατώτατων ορίων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Όπως αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση, έγκριση από την Κομισιόν χρειάστηκαν μόνο οι χώρες που μείωσαν τους συντελεστές κάτω από αυτά τα όρια.

Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντικές υποχωρήσεις στους συντελεστές φορολόγησης σε σύγκριση με τους ισχύοντες. Ειδικότερα, προτείνεται μείωση κατά 92,5% στο πετρέλαιο θέρμανσης, με υποχώρηση από τα 280 ευρώ στα 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Στην αμόλυβδη βενζίνη η πρόταση προβλέπει μείωση 48,7%, από τα 700 ευρώ στα 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η μείωση διαμορφώνεται στο 25%, από τα 440 ευρώ στα 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Τέλος, για τη βενζίνη με μόλυβδο προτείνεται μείωση 38%, από τα 681 ευρώ στα 421 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΕΦΚ, σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις, συρρικνώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, περιορίζει τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυξάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, διατηρώντας παράλληλα την Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την τιμή της αμόλυβδης.