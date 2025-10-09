Μια σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς δρομολογείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά την τρίωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους παραγωγών της Θεσσαλίας.

«Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και, βεβαίως, των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον “Ντάνιελ”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, δρομολογούνται και άλλες κρίσιμες πληρωμές που ενισχύουν τη ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα.

«Η προσπάθεια η οποία γίνεται, είναι να πληρωθεί και η βασική ενίσχυση, όσο γίνεται πιο κοντά στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, όπως επίσης και το Μέτρο 23, η προκαταβολή για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου για τον “Ντάνιελ”, η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου — πληρωμές, δηλαδή, που θα δώσουν μια πραγματική ανάσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ακόμη ότι «είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι όλοι το κατανοούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, δείχνοντας ενδεχομένως την απαραίτητη ψυχραιμία, αλλά κυρίως προσδιορίζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία δεν θα μας τοποθετήσουν σε αντίστοιχη θέση, στην οποία βρέθηκε ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας στο παρελθόν».

Σημείωσε, δε, ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται πάντα «σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατώντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων και δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη συντονισμένη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων, όσο και για τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό.

Τόνισε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτεί συλλογική ευθύνη και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Αν δεν υπάρχει ειλικρινής συνεργασία και απομόνωση όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάπλωση της νόσου, όποια προσπάθεια κι αν γίνεται, θα βρίσκουμε τη νόσο μπροστά μας. Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευλογιάς είναι να συνεργαστούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στην εκρίζωσή της», κατέληξε.