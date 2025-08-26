Για φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης κατηγόρησε την Κυβέρνηση ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο OPEN.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι πριν από έξι μήνες η Κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ.

«Ποιος έλεγε ψέματα και ποιος εξαπάτησε τον ελληνικό λαό;», διερωτήθηκε και τόνισε: «Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη, σας θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα και αποφύγατε να δώσετε απαντήσεις».

Σχολιάζοντας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα ρίξει πολύ κλάμα η αντιπολίτευση», ο κ. Τσουκαλάς απάντησε:

«Προς το παρόν κλαίνε μόνο στα Εξωτερικά Ιατρεία. Εκεί κλαίει ο κόσμος, γι’ αυτό ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για κλάματα».

Σημείωσε επιπλέον πως «όταν η Κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ως “πολιτικούς απατεώνες”, να κοιτάξει στον καθρέφτη της». Ειδικότερα ανέφερε: «Ποιος εξήγγειλε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου;

Ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης; Τελικά τον κατήργησε ή τον εφαρμόζει; Ποιός εξαπάτησε τους συνταξιούχους λέγοντάς τους να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά και τελικά έχασαν τα χρήματά τους;

Ποιος υποσχόταν μείωση του ιδιωτικού χρέους και αντ’ αυτού έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια; Ποιος κορόιδεψε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα; Ποιος απέκρυψε από το πρόγραμμά του την τεκμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολουμένων; Το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία;».

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε σχετικά με το κόστος του 13ου μισθού ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κοροϊδεύει τους δημοσίους υπαλλήλους και τους πολίτες λέγοντας ψέματα για τα νούμερα», τονίζοντας ότι «πριν δύο μήνες έλεγαν ότι κοστίζει 1,2 δισ., τώρα 1,5 δισ., ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 770 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα ποσά είναι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές».

Ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για συνεχή επιβάρυνση των πολιτών λόγω και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, αναφέροντας συγκεκριμένα:

«Ο μέσος μισθός από το 2020 έως σήμερα αυξήθηκε 28% – από 14.000 σε 18.000 ευρώ – αλλά η φορολογία ανέβηκε 115%, από 710 ευρώ σε 1.585 ευρώ. Διότι με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τα καρτέλ “έχει εξαφανίσει” το πραγματικό εισόδημα και μετά φορολογεί με τον παλιό συντελεστή, -που δεν είχε προβλέψει την αύξηση-, και παίρνει και φόρους. Άρα φτωχαίνουν οι πολίτες και αυξάνονται οι ανισότητες».

Υπογράμμισε ότι στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, την επαναφορά του ΕΚΑΣ σε 400.000 οικογένειες, την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη ρύθμιση 120 δόσεων για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των συντάξεων, ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα ασφάλισης και περισσότερα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα. Επιπλέον, θα παρουσιάσει σειρά μέτρων «για ένα κράτος με διαφάνεια και αξιοπιστία και όχι ένα κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Αναφορικά με το ζήτημα των πυρκαγιών υποστήριξε ότι «η Ελλάδα καίγεται ξανά και ξανά, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, αλλά και της κυβερνητικής ανεπάρκειας στην πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου διαφήμιζε την πλήρη θωράκιση της χώρας και έθεσε ερωτήματα για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την κατάσταση των Canadair και την υλοποίηση κρίσιμων έργων. «Χρειάζεται μια άλλη πολιτική για την πρόληψη, χρειάζεται σχέδιο και ανατροπές. Αν δεν πάμε με ένα ανατρεπτικό, κυρίως επιχειρησιακό σχέδιο, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τις πυρκαγιές», δήλωσε.