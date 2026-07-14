Κ. Τσουκαλάς: Υπαρκτός ο Δημοσιονομικός Χώρος για τις Προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους Συνταξιούχους

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλύει το κόστος των μέτρων, επικρίνει τους κυβερνητικούς υπολογισμούς και τάσσεται κατά της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο

Στις συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους συνταξιούχους, οι οποίες παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε αναλυτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης.

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε τη δέσμευση του κινήματος για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, τη θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ και την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, υπογραμμίζοντας ότι η τελευταία αποτελεί την πραγματική αύξηση στις συντάξεις.

Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή θα λειτουργήσει ευεργετικά, καθώς θα αιμοδοτήσει το ασφαλιστικό σύστημα με νέες εισφορές και θα ενισχύσει την εισπραξιμότητα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι μια άνοδος των ποσοστών αναπλήρωσης από το 50% στο 60%, με την ανάλογη συμπαράσυρση των ενδιάμεσων κλιμακίων, μεταφράζεται σε μηνιαία αύξηση που μπορεί να αγγίξει και τα 100 ευρώ.

Η προοπτική αυτή εκτιμάται ότι θα διευρύνει τον κύκλο των εισφορών σήμερα, καθώς οι επαγγελματίες, που στην πλειονότητά τους επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, θα έχουν πλέον το κίνητρο να επενδύσουν σε υψηλότερες κατηγορίες γνωρίζοντας ότι θα εξασφαλίσουν μια πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη στο μέλλον.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη θεραπεία των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου αναφορικά με τις συντάξεις αναπηρίας.

Πρότεινε ότι σε περιπτώσεις εικοσαετούς ασφάλισης, ακόμη και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 97%, η σύνταξη θα πρέπει να διαμορφώνεται στο 80% της εθνικής σύνταξης.

Αντίστοιχα, για αναπηρία 50% με την ίδια εικοσαετία, η πρόταση προβλέπει λήψη του 75% αντί του 50% που ισχύει σήμερα, γεγονός που σημαίνει μια άμεση μηνιαία ενίσχυση από 100 έως 112 ευρώ για τους δικαιούχους.

Απαντώντας στις επικρίσεις σχετικά με τη δημοσιονομική αντοχή της οικονομίας, ο κ. Τσουκαλάς αντέκρουσε τα κυβερνητικά επιχειρήματα σημειώνοντας ότι, ενώ η κυβέρνηση προσδιορίζει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ για το τέλος του έτους, η συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη χρονιά ανέρχεται σε 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι απαιτούμενοι πόροι είναι ήδη διαθέσιμοι.

Σχετικά με την πρόσκληση να κατατεθεί το πρόγραμμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για αλχημείες, υποστηρίζοντας ότι δεν αμφισβήτησε το καθαρό κόστος αλλά πρόσθεσε αυθαίρετα φόρους και εισφορές, χωρίς να αφαιρέσει κονδύλια αναδρομικών που δεν σχετίζονται με τη 13η σύνταξη.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση παγιδεύτηκε στα ίδια της τα λόγια, καθώς ο νόμος προβλέπει την υποβολή των προγραμμάτων στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μια ανεξάρτητη αρχή την οποία όμως η ίδια η κυβέρνηση άφησε ασυνόδευτη και χωρίς στελέχωση, προκειμένου να κατευθύνει τη διαδικασία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί ριζικά με την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, εξηγώντας ότι η μονιμότητα δεν αποτελεί το πρόβλημα του κράτους, όπως δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη.

Αντίθετα, προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε μια κερκόπορτα πελατειασμού, επιτρέποντας στην εκάστοτε κυβέρνηση να απειλεί, να διώχνει ή να διορίζει κατά το δοκούν, αντιτείνοντας ότι η λύση βρίσκεται στην απόλυτη αξιοκρατία και υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν ήδη αυστηρές ρήτρες για την άμεση απομάκρυνση των επίορκων υπαλλήλων.

Τέλος, σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς απέρριψε τη συζήτηση περί ενός αποκλειστικού διπόλου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι οι διαφορές των ποσοστών είναι παρόμοιες με εκείνες του παρελθόντος και ότι τα πραγματικά δίπολα κρίνονται στις κάλπες μέσω της κατάθεσης αντιπαραθετικών προγραμμάτων.

Άσκησε μάλιστα κριτική στο κόμμα ΕΛΑΣ, αναφέροντας ότι στο πεδίο της ακρίβειας, της ενέργειας και της στέγασης οι προτάσεις του αποτελούν αντιγραφή του ΠΑΣΟΚ, ενώ στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους ταυτίζονται με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των συμφερόντων των funds.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι και στην εξωτερική πολιτική η στάση της ΕΛΑΣ προσεγγίζει εκείνη της κυβέρνησης, επιδεικνύοντας ενδεχομένως ακόμη μεγαλύτερη υποχωρητικότητα, ενώ διερωτήθηκε αν το συγκεκριμένο κόμμα θα μπορούσε ποτέ να δεσμευτεί για την πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου στο θέμα των συντάξεων.