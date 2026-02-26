«Σε καθεστώς ουσιαστικού αποκλεισμού από την πλήρη υγειονομική κάλυψη, οδηγούνται από την 1η Μαρτίου 2026, περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ».

Το παραπάνω επισημαίνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, σε ανακοίνωσή του και κάνει λόγο για μια εξέλιξη που αποτυπώνει την αδυναμία του ισχύοντος πλαισίου να ανταποκριθεί στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών, έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2026 και όσοι δεν κατάφεραν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, χάνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα από τις 28 Φεβρουαρίου και δεν δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το νέο ασφαλιστικό έτος.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, δηλώνει: «Τέσσερις στους δέκα μη μισθωτούς, βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης. Αυτό, δεν είναι απλώς ένα διοικητικό μέτρο. Είναι μια κοινωνική και οικονομική επιλογή με σοβαρές επιπτώσεις.

Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από επαγγελματίες που πέρασαν μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, πανδημίας, ενεργειακής αναταραχής και διαρκούς ακρίβειας, να εξοφλήσουν σωρευμένα χρέη ετών μέσα από ένα ασφυκτικό πλαίσιο 24 ή 48 δόσεων. Αυτή η πολιτική, δεν λύνει το πρόβλημα, το διογκώνει.

Απαιτούμε άμεσα μια νέα, ρεαλιστική και γενναία ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες του κάθε οφειλέτη, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο έτσι θα μπορέσουν χιλιάδες επαγγελματίες να παραμείνουν ενεργοί, να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το όριο οφειλής των 100 ευρώ για τη διατήρηση ασφαλιστικής ικανότητας πρέπει να αυξηθεί. Είναι παράλογο και κοινωνικά άδικο, να στερείται κάποιος την πλήρη υγειονομική κάλυψη για μικροποσά, που συχνά προκύπτουν από πραγματική αδυναμία και όχι από πρόθεση ασυνέπειας.

Παρότι διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας για όλους τους πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ, η απώλεια της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης έχει σοβαρές πρακτικές συνέπειες: περιορισμένη πρόσβαση σε συμβεβλημένους ιατρούς, αναμονές, γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιπλέον ταλαιπωρία για επαγγελματίες που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τη διαρκή φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση.

Η ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με αποκλεισμούς. Επιτυγχάνεται με δεύτερες ευκαιρίες και με πολιτικές που κρατούν ζωντανό τον παραγωγικό ιστό της χώρας».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας καλεί τα συναρμόδια υπουργεία, να επανεξετάσουν άμεσα το ισχύον πλαίσιο, προειδοποιώντας ότι η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας για τόσο μεγάλο αριθμό μη μισθωτών, δεν αποτελεί λύση δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά παράγοντα περαιτέρω οικονομικής ασφυξίας.

«Η στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεν μπορεί να εξαντλείται σε διακηρύξεις. Απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση, πριν χιλιάδες επαγγελματίες βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με οικονομικό, αλλά και με υγειονομικό αδιέξοδο» καταλήγει η ανακοίνωση.