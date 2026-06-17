Χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των νέων ρυθμίσεων οφειλών, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε ουσιαστικές διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με αυτή την κρίσιμη επισήμανση, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) κατέθεσε τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση, το διαθέσιμο εισόδημα, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και φορολογικές διατάξεις.

Το Επιμελητήριο ζητά ένα πολύ πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως τονίζει το ΒΕΑ, η σημερινή οικονομική πραγματικότητα εξακολουθεί να ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στη βιοτεχνία και τις μικρές επιχειρήσεις.

Τα βασικά προβλήματα

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι συνεχείς ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, η περιορισμένη κατανάλωση, η παραδοσιακή δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις των τελευταίων ετών, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων παραμένει ζητούμενο.

Για τον λόγο αυτό, οι προβλεπόμενες διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις, προκειμένου να αποτελέσουν πραγματικό εργαλείο επανεκκίνησης της αγοράς και όχι μια ακόμη ρύθμιση περιορισμένης εμβέλειας.

Τα αιτήματα των βιοτεχνών

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο κατέθεσε μια δέσμη πέντε συγκεκριμένων προτάσεων. Αρχικά, θεωρεί ότι η δυνατότητα εξόφλησης σε έως 72 δόσεις είναι ανεπαρκής και προτείνει τη θέσπιση νέας ρύθμισης έως 120 δόσεων, με παράλληλη διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και των προστίμων, γεγονός που θα δημιουργήσει βιώσιμες μηνιαίες υποχρεώσεις και θα διασφαλίσει την ασφαλιστική ικανότητα των επαγγελματιών.

Παράλληλα, ζητά την κατάργηση του «κόφτη» της 21ης Απριλίου 2026, ώστε να μην αποκλείονται από τη νέα ρύθμιση όσοι διατηρούσαν ενεργές ρυθμίσεις κατά την ημερομηνία αυτή, καθώς οι συνεπείς επιχειρήσεις δεν πρέπει να τιμωρούνται, αλλά να τους δίνεται η δυνατότητα μετάβασης σε ένα ευνοϊκότερο σχήμα.

Επιπλέον, το ΒΕΑ ζητά την ένταξη όλων των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα, καθώς ο περιορισμός της ρύθμισης μόνο για χρέη έως το τέλος του 2023 δεν αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες, δεδομένου ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες ρευστότητας εμφανίστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025.

Ζητά επίσης τη δραστική μείωση του επιτοκίου από το αποτρεπτικό 5,84% σε ένα σταθερό ποσοστό έως 2%, ή ακόμη και την πλήρη απαλλαγή από τόκους για επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη μείωση τζίρου.

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για όσους εντάσσονται στις ρυθμίσεις, καθώς η δέσμευση των λογαριασμών στερεί από τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καλύψουν τη μισθοδοσία, τις λειτουργικές τους δαπάνες και τις αγορές πρώτων υλών.

Τι δήλωσε ο Κ. Δαμίγος

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος δήλωσε:

«Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν ρεαλιστικές λύσεις που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν βιώσιμες, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να συνεχίσουν να παράγουν εισόδημα και φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και οδηγούν σε ουσιαστική αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Για τον λόγο αυτό επιμένουμε στην ανάγκη θέσπισης νέας ρύθμισης έως 120 δόσεων, στην ένταξη όλων των οφειλών μέχρι σήμερα και στη δημιουργία ενός πραγματικά λειτουργικού πλαισίου που δεν θα αποκλείει χιλιάδες επαγγελματίες.

Η αγορά χρειάζεται ανάσες ρευστότητας και όχι νέους περιορισμούς. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με τεκμηριωμένες προτάσεις, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα της βιοτεχνίας, της μικρής επιχείρησης και της παραγωγικής οικονομίας».

Τι είναι το ΒΕΑ και ποιους εκπροσωπεί

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) αποτελεί το μεγαλύτερο βιοτεχνικό επιμελητήριο της χώρας και έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Αττική, εκπροσωπώντας σήμερα περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις-μέλη.

Η συντριπτική πλειονότητα των μελών αυτών, σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%, κατατάσσεται με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια στις πολύ μικρές, μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και τα μικρά εργαστήρια της πρωτεύουσας.

Περιλαμβάνει περίπου 800 διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλματα. Αυτά εκτείνονται από την παραδοσιακή βιοτεχνία και τη μεταποίηση, όπως η ένδυση, η υπόδηση, το έπιπλο, το κόσμημα και η παραγωγή τροφίμων και ποτών, μέχρι τα κλασικά τεχνικά επαγγέλματα των ηλεκτρολόγων, των υδραυλικών, των ψυκτικών και των μηχανικών αυτοκινήτων, αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες ψηφιακής παραγωγής και γραφικών τεχνών.

Το ΒΕΑ διοικείται από ένα 51μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους επιχειρηματίες-μέλη ανά τετραετία, και μια 9μελή Διοικητική Επιτροπή με σημερινό πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Δαμίγο.