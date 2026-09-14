Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), ζητώντας το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί απευθείας στην τιμή της αντλίας.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το αίτημα δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα επωφεληθούν οι πραγματικοί καταναλωτές και θα αποτραπούν φαινόμενα έκδοσης παραστατικών από άτομα που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα ή μικρότερες ποσότητες.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τις προηγούμενες περιόδους τα προϋπολογισθέντα κονδύλια δεν αναλώθηκαν πλήρως, με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να παραμείνουν στα κρατικά ταμεία.

Τον Οκτώβριο οι σχετικές αποφάσεις απάντησε ήδη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης.

Επιπλέον, η ΠΟΠΕΚ θέτει ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας, σημειώνοντας ότι το αυξημένο κόστος θέρμανσης στρέφει τους πολίτες στην καύση ξύλων και παραγώγων τους, με συνέπεια την έξαρση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Προβλήματα και στο αγροτικό πετρέλαιο

Τέλος, η Ομοσπονδία αναφέρεται και στην επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, τονίζοντας ότι αυτή δεν πρέπει να μετατρέπεται σε έμμεση δανειοδότηση του κράτους από τους πρατηριούχους.

Όπως επισημαίνει, η υστέρηση κεφαλαιακής επάρκειας λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα καθιστά αδύνατη την εκ μέρους τους χρηματοδότηση της κρατικής ενίσχυσης και δυσχεραίνει τον εφοδιασμό των αγροτών.