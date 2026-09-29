Ανοίγει την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, η υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων, καθώς και για την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα.

Όπως ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η διαδικασία αφορά επενδυτικά σχέδια των Δράσεων 5.1.2 και 5.1.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, τα οποία συνεχίζουν να υλοποιούνται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις μέσω δύο παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Συγκεκριμένα, η υποβολή αιτημάτων αφορά:

-Την Παρέμβαση Π3-73-2.4 «Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων», στην οποία μεταφέρονται οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 5.1.2 για την πρόληψη και προστασία του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

-Την Παρέμβαση Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα», η οποία καλύπτει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 5.1.1 για προληπτικές δράσεις μείωσης των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο.