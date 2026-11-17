Διπλή ενίσχυση στις μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα φέρνει το 2027, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και ενεργοποιείται η προσαύξηση 10% για όσους συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.

Η σκυτάλη των αυξήσεων περνά στη συνέχεια στον Απρίλιο, μήνα κατά τον οποίο αναμένεται τόσο η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού όσο και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

«Πρεμιέρα» τον Ιανουάριο με τις τριετίες

Η πρώτη αύξηση του έτους αφορά κυρίως εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά την επαναφορά του θεσμού την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η προσαύξηση του 10% μεταφράζεται σε επιπλέον 92 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων στα 1.012 ευρώ μεικτά.

Το σενάριο για τον κατώτατο μισθό του Απριλίου

Ο δεύτερος γύρος ενίσχυσης τοποθετείται χρονικά την 1η Απριλίου 2027, οπότε και αναμένεται η τακτική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Αν και η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, το βασικό σενάριο προβλέπει άνοδο του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ μεικτά, από 920 ευρώ σήμερα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, οι αποδοχές θα διαμορφωθούν σε τέσσερις κλίμακες ανάλογα με την προϋπηρεσία, ξεκινώντας από τα 960 ευρώ μεικτά για τους εργαζομένους χωρίς τριετία και φθάνοντας στα 1.056 ευρώ για όσους διαθέτουν μία τριετία.

Αντίστοιχα, οι αποδοχές θα ανέλθουν στα 1.152 ευρώ μεικτά για τους μισθωτούς με δύο τριετίες, ενώ θα αγγίξουν τα 1.248 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες.

Επιπλέον όφελος από τη μείωση των εισφορών

Πέραν των ονομαστικών αυξήσεων, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων θα ενισχυθεί από τον Απρίλιο του 2027 και μέσω της προβλεπόμενης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Σύμφωνα με ενδεικτικά παραδείγματα, η ελάφρυνση αυτή μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνση κατά 7,50 ευρώ για έναν μεικτό μισθό ύψους 1.500 ευρώ, ενώ για αποδοχές 2.000 ευρώ μεικτά το μηνιαίο όφελος ανέρχεται σε 10 ευρώ.