Στα 6,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ωστόσο η πραγματική δημοσιονομική υπέρβαση περιορίζεται στα 185 εκατ. ευρώ λόγω ετεροχρονισμών και έκτακτων πληρωμών.

Σημαντική ταμειακή υπέρβαση έναντι των αρχικών στόχων παρουσίασε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, φθάνοντας τα 6,5 δισ. ευρώ έναντι προβλεπόμενου πλεονάσματος 4,989 δισ. ευρώ (και έναντι 8,499 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025).

Παρά τα παρά πάνω μεγέθη, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζει ότι η καθαρή δημοσιονομικά συγκρίσιμη υπέρβαση διαμορφώνεται μόλις στα 185 εκατ. ευρώ, εάν αφαιρεθούν 573 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμούς πληρωμών του ΠΔΕ, 618 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμούς μεταβιβάσεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τα 135 εκατ. ευρώ της 2ης δόσης για το καζίνο στο Ελληνικό, τα οποία εγγράφονται δημοσιονομικά σε βάθος χρόνου.

Σε επίπεδο γενικού ισοζυγίου, το έλλειμμα ανήλθε σε 508 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο έναντι του στόχου για έλλειμμα 1,611 δισ. ευρώ.

Η πορεία των καθαρών εσόδων κινήθηκε θετικά, καθώς ανήλθαν σε 51,317 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 2,297 δισ. ευρώ έναντι του στόχου

Αν συνυπολογιστεί η χρονική μετάθεση εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (δόση 884 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκε τον Απρίλιο αντί για τον Ιούνιο), η πραγματική υπέρβαση στα έσοδα φθάνει τα 2,671 δισ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 49,527 δισ. ευρώ, ενώ εξαιρώντας τα 306 εκατ. ευρώ του ΦΠΑ της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (που συνοδεύτηκαν από ισόποση επιστροφή) και τη δόση του Ελληνικού, τα καθαρά έσοδα από φόρους سجلαν υπέρβαση 1,399 δισ. ευρώ ή 2,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,101 δισ. ευρώ (επιβαρυμένες από τον ΦΠΑ της Εγνατίας), ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ξεπέρασαν τον στόχο κατά 304 εκατ. ευρώ φθάνοντας τα 3,424 δισ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα και τον Αύγουστο, με τα καθαρά έσοδα να υπερβαίνουν τον μηνιαίο στόχο κατά 271 εκατ. ευρώ και τα φορολογικά έσοδα να σημειώνουν αύξηση 6,5%.

Στον αντίποδα, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο ανήλθαν σε 51,825 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,195 δισ. ευρώ, εξαιτίας της επιτάχυνσης των έργων του ΤΑΑ πριν τη λήξη του τον Αύγουστο, αλλά και της εφαρμογής μέτρων στήριξης λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή (όπως το Fuel Pass και η έκτακτη ενίσχυση οικογενειών).

Στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών σημειώθηκε υπέρβαση 1,399 δισ. ευρώ (συνολικές πληρωμές 9,038 δισ. ευρώ), ενώ αντίθετα οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού κινήθηκαν 204 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον στόχο.

Στις κυριότερες μεταβιβάσεις περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις 1,544 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, 1,842 δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ, 915 εκατ. ευρώ στην ΕΚΑΠΥ για προμήθειες νοσοκομείων, 979 εκατ. ευρώ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 300 εκατ. ευρώ σε συγκοινωνιακούς φορείς, 131 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass, 135 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης και 232 εκατ. ευρώ για την έκτακτη ενίσχυση οικογενειών.