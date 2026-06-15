Σημαντική υπέρβαση έναντι των στόχων καταγράφει το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,638 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για πλεόνασμα 1,243 δισ. ευρώ, αν και κινήθηκε χαμηλότερα από το πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,343 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η πραγματική δημοσιονομική εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, καθώς η καθαρή υπέρβαση περιορίζεται στα 234 εκατ. ευρώ αν εξαιρεθούν έκτακτοι παράγοντες και ετεροχρονισμοί.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 31 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, 473 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών και 64 εκατ. ευρώ από μεταβιβάσεις σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον, εξαιρούνται έκτακτα έσοδα, όπως τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για το καζίνο στο Ελληνικό, τα 884 εκατ. ευρώ από πρόωρα έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) και τα 574 εκατ. ευρώ από πρόωρα ταμειακά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,203 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,516 δισ. ευρώ. Αν όμως αφαιρεθούν τα έκτακτα έσοδα του Ελληνικού και τα ποσά ΦΠΑ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (όπου ποσό 306 εκατ. ευρώ εγγράφηκε στους φόρους με ισόποση επιστροφή και στη συνέχεια αποδόθηκε εκ νέου ως πώληση υπηρεσιών), τα τακτικά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 27,676 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 258 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου.

Ειδικά τον Μάιο, τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν ανάκαμψη φτάνοντας τα 5,028 δισ. ευρώ (αυξημένα κατά 406 εκατ. ευρώ), με τις εισπράξεις από φόρους να ανέρχονται σε 5,454 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,112 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 249 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 3,018 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού ήταν αυξημένες κατά 722 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας σημαντικές επιχορηγήσεις, όπως 1,159 δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ, 915 εκατ. ευρώ στην ΕΚΑΠΥ για φάρμακα νοσοκομείων, 825 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, 520 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία, 169 εκατ. ευρώ σε συγκοινωνιακούς φορείς και 131 εκατ. ευρώ στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το Fuel Pass.

Αντίθετα, οι επενδυτικές δαπάνες (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,185 δισ. ευρώ, υπολειπόμενες του στόχου κατά 473 εκατ. ευρώ, αν και ήταν αυξημένες κατά 456 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι δαπάνες Μαΐου για τη συμμετοχή του Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (1,289 δισ. ευρώ) και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (259 εκατ. ευρώ) αξιολογούνται ως χρηματοοικονομικές συναλλαγές και παραμένουν δημοσιονομικά ουδέτερες.