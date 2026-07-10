Νέα διορία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανακοινώθηκε επίσημα, με την τελική ημερομηνία να μετατίθεται για τις 24 Ιουλίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), της ΠΟΦΕΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων, με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία.

Ποια είναι η νέα καταληκτική ώρα

Πλέον, η οριστική προθεσμία για την κατάθεση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος -που αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2025- ορίζεται για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 23:59.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις από φυσικά πρόσωπα και περίπου 300.000 από επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με βάση αυτά τα νούμερα, το χρονικό περιθώριο που δίνεται θεωρείται απόλυτα επαρκές για την πλήρη απορρόφηση των υπόλοιπων δηλώσεων χωρίς προβλήματα.